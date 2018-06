La jeune pousse française Platform.sh vient de créer la surprise en levant la somme substantielle de 28 M€ auprès d’investisseurs européens et américains. Pour Frédéric Plais, son CEO, cette levée valide la bonne adéquation produit/marché (product/market fit) de platform.sh. « Nous enregistrons une forte croissance liée à la traction de notre produit », explique-t-il. Son modèle lean et sa consommation de capital « raisonnable » (l’entreprise revendique une exploitation positive depuis quelques mois), ont fait le reste.

Issue d’un spin off de Commerce Guys, l’entreprise à l’origine de Drupal Commerce, Platform.sh édite une plateforme dite « Idea to Cloud » qui permet aux développeurs de gérer et de rationnaliser l’ensemble du cycle de vie de leurs applications, à partir de l’idée jusqu’à la montée en charge. L’un des grands points forts de Platform.sh est de réduire le temps consacré par les devops à l’administration de l’infrastructure tout au long du processus de développement. Pour éviter les traditionnels bugs qui apparaissent lors du passage de la préproduction à la production, Platform.sh a eu l’idée générer les environnements de préproduction en réalisant des clones à la volée et peu consommateurs de ressources de l’environnement de production, données y compris. « De cette manière, on a la certitude qu’il n’y a pas de différence entre la préproduction à la production, détaille Frédéric Plais. Cela sécurise les déploiements de nouvelles fonctionnalités et supprime l’une des principales sources de stress des développeurs ».

Cette approche permet une réduction de 90% des efforts liés au DevOps en comparaison avec des solutions internes, et une amélioration de 40% de la productivité par rapport à des solutions d’hébergement managé classiques, et ceci pour un coût moindre, explique l’entreprise. Son efficacité est telle en matière de déploiement continu que plateform.sh a déposé l’expression « deploy Fridays », allusion à l’habitude prise par les équipes de développeurs de déployer le dimanche pour ne pas risquer de perturber la production. L’expression est appelée à devenir une marque de fabrique.

Frédéric Plais est très confiant sur le potentiel de plateform.sh. « L’avènement du Cloud est inéluctable et incontesté. Mais son management s’avère beaucoup plus complexe que prévu et nécessite pour les entreprises le recrutement de compétences, constate-t-il. Nos outils permettent de réduire significativement les efforts liés à la mise en place et à l’administration des environnements de production. » L’entreprise ne dévoile pas son chiffre d’affaires mais elle revendique 650 clients entreprises – parmi lesquels des grands comptes, de gros sites marchands tels Parrot, Helly Hansen et des médias (Financial Times, Slate, Le Temps…) – et une croissance de l’ordre de 120 à 130% au cours des douze derniers mois. L’entreprise pourra aussi compter sur ses partenaires, notamment Magento, eZ Systems, Drupal et son réseau d’agences digitales (SQLI, Emakina, Adyax, Smile…) pour soutenir son développement.

Les fonds levés devraient permettre à l’entreprise de renforcer ses ventes et son marketing, notamment sur le marché US, le plus dynamique, qui représente déjà 45% de ses revenus. La Chine fait aussi partie de ses terrains de conquête à court terme. L’effectif devrait passer de 80 à 120 collaborateurs d’ici à la fin de l’année.