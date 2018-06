Le PC c’est fini pour Toshiba ! Sharp va en effet acquérir 80,1% de la filiale Toshiba Clients Solutions (TCS) pour le prix bradé de 36 millions de dollars. L’opération devrait être finalisée le 1er octobre prochain.

En 2016 déjà, des rumeurs faisaient état de discussions avec Fujitsu et Vaio (spin off de Sony) concernant le regroupement de leurs activités PC au sein d’une entreprise commune, sur la base d’une participation à parts égales. En novembre 2017, différents médias évoquaient des pourparlers entre le conglomérat – alors confronté à des pertes abyssales causées par sa filiale nucléaire Westinghouse et par des irrégularités comptables – et Asustek pour lui céder l’activité PC. De son côté, le quotidien économique Nikkei indiquait que Lenovo marquait lui-aussi de l’intérêt pour la filiale. « Elle n’est pas à vendre », faisait alors savoir Toshiba.

Il est intéressant de noter que Sharp, désormais filiale de Foxconn, revient ainsi dans un marché qu’il avait quitté en 2010.

La cession de TCS intervient après les ventes par Toshiba de son activité télévision au Chinois Hisense, de ses actifs communications unifiés à Mitel, de son activité capteurs à Sony et de sa division mémoires flash NAND à Pangea, un consortium regroupant notamment Bain Capital, Apple, Seagate et SK-Hynix.