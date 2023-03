Acer France a multiplié les initiatives en 2022 pour consolider sa troisième place en volume acquise fin 2021 sur le marché du PC BtoB. Voyant monter les préoccupations environnementales des entreprises, le constructeur a introduit une nouvelle gamme s’inscrivant dans une démarche d’écoresponsabilité. Baptisée Vero, cette offre vise à maximiser la durée de vie des produits, à améliorer leur réparabilité, et à réduire l’emploi de substances polluantes lors de la fabrication. Les plastiques recyclés sont privilégiés, les peintures et vernis sont proscrits, les emballages sont zéro plastique, etc.

Dans la même veine, Acer a lancé une offre de reprise de parc, Acer Green Reward, qui prend en compte les critères environnementaux. Cette offre s’appuie sur une plateforme à destination de ses partenaires certifiés, qui simule le montant de la reprise à déduire de l’achat de nouveaux produits Acer et qui calcule la réduction de l’empreinte carbone obtenue à l’issue du reconditionnement des produits repris ou de leur recyclage.

Acer propose également depuis quelques mois une offre de leasing, Acer Smart Financing, accessible à ses partenaires certifiés. Le constructeur met à leur disposition une plateforme dédiée sur laquelle ils peuvent effectuer les simulations de financement de leurs clients. Là aussi, cette plateforme est associée à des services de gestion du cycle de vie des produits.

Sur l’ensemble de l’année 2022, Acer est crédité par Context de 12,8% de parts de marché en volumes sur le segment des PC BtoB. Le constructeur est derrière HP et Lenovo mais devance Dell, Apple et Asus. En valeur, il occupe la quatrième position avec une part de marché de 7,9%. Une troisième position en volumes dont Acer est très fier, sachant qu’en 2019, il était encore à moins de 8% de parts de marché sur le segment BtoB.

Une belle progression à mettre au crédit des efforts consentis pour densifier son offre de produits et de services, assure Angelo D’Ambrosio, directeur général d’Acer pour la France et l’Afrique francophone (photo). Au cours des dernières années, sont apparues deux nouvelles gammes : ConceptD, une offre assimilable à des stations de travail pour les créateurs et les ingénieurs en conception, et Enduro : une offre de produits durcis et semi-durcis pour les environnements industriels. À noter aussi l’enrichissement de sa gamme de Chromebook pour le segment BtoB, segment sur lequel Acer détient 70% de parts de marché.

Autre facteur de succès : le bon équilibre prix-performance-robustesse-fiabilité-sécurité des produits, comme le rappelle Angelo D’Ambrosio. Preuve de la confiance que la marque porte à la fiabilité de ses produits, son programme de remboursement à 100% en cas de panne la première année : Acer Reliability Promise. Enfin, son centre de SAV à Angers, participe de l’image de qualité et de fiabilité qu’Acer veut renvoyer.

Autant d’arguments qui ont permis à la marque d’augmenter de 20% le nombre des ses partenaires au cours des trois dernières années. Acer compte actuellement 3.900 partenaires actifs, dont 600 certifiés. Sur l’exercice 2023, il entend poursuivre le recrutement de nouveaux partenaires, notamment en capitalisant sur sa gamme de Green PC, un segment de marché sur lequel il entend se positionner en leader.