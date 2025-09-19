Parthena Consultant annonce l’acquisition du groupe ADSI. Société de 100 personnes réalisant 14 M€ de chiffre d’affaires, ADSI est quatrième intégrateur Sage X3 français avec 80 personnes dédiées à cette activité et 11,5 M€ de facturations annuelles.

Pour Parthena, groupe de 270 collaborateurs pesant 55 M€ de chiffre d’affaires, cette opération est l’opportunité d’accélérer le développement de sa propre activité d’intégration Sage X3. Créée ex nihilo en 2017, celle-ci pèse 15% des facturations du groupe, soit environ 8 M€, mais fonctionne avec une équipe beaucoup plus ramassée de 20 personnes. Un effectif qui, malgré une croissance régulière, s’avérait insuffisant pour accompagner certains gros projets, expose Laurent Le Mercier, PDG de Parthena Consultant (photo). L’acquisition d’ADSI lui permet donc de « franchir une nouvelle étape majeure » et de « s’ouvrir un nouveau potentiel de croissance ».

Outre son activité d’intégration Sage X3, Parthena Consultant hérite de deux autres activités d’ADSI : une activité d’édition de logiciels (pour l’écosystème Sage mais pas seulement), baptisée ADSI Digital, et une activité d’intégration Odoo (ADSI Tech). Deux activités que Parthena entend continuer de faire croître en autonomie.

Ce rapprochement avec ADSI permet au passage à Parthena Consultant de conforter son statut d’acteur de premier sur l’intégration de solutions de gestion à destination des ETI. Premier partenaire de Sage sur la ligne 1000, depuis quatre ans, Parthena développe également une activité autour de l’offre Cegid XRP Flex.

Clément Chobert, directeur général associé du groupe ADSI, et son équipe managériale, sont confirmés dans leurs fonctions pour continuer à piloter l’activité d’ADSI. Et c’est son équipe qui va devenir le fer de lance de son activité intégration d’ERPO sur le segment des ETI, Partena ayant décidé de lui apporter l’ensemble de ses forces, de ses équipes et de ses clients sur ce segment.

L’acquisition du groupe ADSI constitue la 15ème opération de croissance externe de Parthena Consultant. C’est sa première depuis le rachat de l’intégrateur Sage IGSI Calliope en avril 2024. Cette opération permet à Parthena de porter son effectif 370 personnes et son chiffre d’affaires à près de 70 M€.