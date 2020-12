Le cloud public n’est peut-être pas la panacée attendue. C’est ce qu’ont constaté lundi à l’heure du déjeuner de nombreuses entreprises utilisatrices de Workspace, (Gmail, Drive, Docs, Chat, Cloud Search…) dans le monde, y compris en France. Ce service mais aussi d’autres comme Youtube ont été interrompus pendant environ une heure en raison d’un « problème de quota sur le stockage interne ».

« Les entreprises qui dépendent uniquement du cloud public pour leurs fonctionnement exposent leurs activités à des risques de perte de revenus, de vulnérabilités de sécurité et de pertes de productivité inattendues. Le cloud public n’est pas invincible », a ainsi expliqué à nos confrères de CRN le patron d’un important fournisseur de services de la côte est des Etats-Unis. « Vous ne devez pas penser que le cloud public fonctionnera toujours. Vous devez vraiment vous attendre à des pannes. Il est donc judicieux pour les entreprises de se protéger avec une approche hybride. Les applications qui sont essentielles à la croissance et au succès de votre entreprise doivent être sur site. » Ces propos font écho aux commentaires du CEO de Dell Technologies, Michael Dell, selon lesquels les solutions sur site sont plus rentables de 85 à 90% du temps.

La panne a également touché les internautes qui utilisent le service Home pour contrôler des appareils intelligents, notamment l’éclairage du domicile – de nombreux utilisateurs américains se sont plaints sur Twitter d’avoir été plongés dans l’obscurité rapporte Bloomberg. Le moteur de recherche n’a en revanche pas été affecté.

Une fois la panne résolue Google a tenté de rassurer les utilisateurs. « Nous nous excusons auprès de toutes les personnes concernées et nous procéderons à un examen de suivi approfondi pour nous assurer que ce problème ne puisse plus se reproduire à l’avenir », a fait savoir la société.

Ce nouvel incident fait suite à une panne des services très médiatisée chez Amazon Web Services le mois dernier, laquelle a affecté des milliers de services en ligne tiers et des dizaines de services AWS. Il survient également après plusieurs pannes de cloud Microsoft les 28 septembre, 1er octobre et 7 octobre. On peut encore ajouter à la liste de cette année une panne massive du cloud IBM au mois de mai qui a toutefois épargné l’Hexagone.