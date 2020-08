Palo Alto Networks annonce l’acquisition de The Crypsis Group, un cabinet de conseil de 150 consultants spécialisé dans la réponse aux incidents, la gestion de risques et l’investigation numérique. La transaction devrait être finalisée au cours d’ici à la fin du mois d’octobre pour un montant de 265 millions de dollars en espèces. Il est prévu que le PDG de l’entreprise, Bret Padres, rejoigne Palo Alto.

« Le risque d’impact sur les revenus et la réputation d’une faille de sécurité augmente considérablement, explique Palo Alto dans un communiqué. Les entreprises ont besoin de partenaires de confiance pour répondre aux attaques, les contenir, mais aussi tirer parti de leur expertise pour prévenir les futures attaques ». Palo Alto Networks espère que l’ajout des capacités de conseil et d’analyse du groupe Crypsis en matière de sécurité renforcera la capacité de sa solution de détection, réponse et prévention d’attaques Cortex XDR « à collecter des données de télémétrie de sécurité riches, à gérer les brèches et à lancer des actions de réponse rapide. »

Palo Alto ajoute que « les experts et les connaissances du groupe Crypsis alimenteront également sa plate-forme Cortex XDR avec une boucle de rétroaction continue entre les missions de réponse aux incidents et les équipes de recherche sur les produits afin de prévenir de futures cyberattaques. »

Nommée parmi les 10 meilleures entreprises de services d’investigation numérique par le magazine Enterprise Security en 2019 et 2020, The Crypsis Group revendique plus de 1.700 clients et 1.300 missions par an.

Cette acquisition constitue la première opération de croissance externe de Palo Alto Networks dans le monde du service, comme le souligne notre LeMagIT. Palo Alto suit en cela le chemin pris par bon nombre de ses concurrents qui multiplient les rachats de sociétés de services depuis quelques années pour proposer des offres combinant solutions logicielles et services managés.