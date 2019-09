Palo Alto Networks a enregistré au quatrième trimestre des résultats meilleurs que prévus, grâce précise l’éditeur à la croissance de ses solutions de sécurité dans le cloud Prisma Access et Cortex.

Le chiffre d’affaires a grimpé de 22% pour atteindre 805,8 millions de dollars, un chiffre légèrement supérieur aux 802,4 millions de dollars attendus par les analystes. La firme de Santa Clara enregistre en revanche une perte GAAP de 20,8 millions de dollars ou 0,22 dollar par action, contre un bénéfice de 7,0 millions de dollars ou 0,07 dollar un an plus tôt.

Le bénéfice non-GAAP est de 146,9 millions de dollars ou 1,47 dollar par action, par rapport à 131,7 millions de dollars ou 1,34 dollar par action au cours du quatrième trimestre 2018. Wall Street tablait sur 1,42 dollar par action.

« Nous avons réalisé un solide quatrième trimestre, dépassant pour la première fois le chiffre d’un milliard de dollars de facturations, et enregistré une croissance d’environ 180% d’une année sur l’autre de nos nouvelles offres Prisma et Cortex. Cette année, nous avons acquis et publié d’importantes nouvelles technologies. Nous nous félicitons de voir le travail acharné de l’équipe se traduire par de solides résultats sur le marché », déclare dans un communiqué Nikesh Arora, président et CEO de la société.

Palo Alto Networks annonce par ailleurs l’acquisition pour 75 millions de dollars en espèces, hors ajustements, du spécialiste de la sécurité IoT Zingbox. Basé à Mountain View en Califoirnie, Zingbox fournit un service basé sur le cloud permettant de découvrir, d’identifier, de sécuriser et d’optimiser des périphériques IoT, à l’aide de technologies avancées d’IA et d’apprentissage automatique.

La société, qui compte parmi ses investisseurs Dell Capital, a été récemment désignée «Cool Vendor in IoT Security» par Gartner .

Les produits de Zingbox resteront disponibles pour les clients après la clôture de la transaction, prévue avant la fin de l’année. Les cofondateurs de la société, Xu Zou, May Wang et Jianlin Zeng, rejoindront alors Palo Alto Networks. « La prolifération de dispositifs IoT dans les entreprises laisse les clients confrontés à un énorme fossé en matière de protection contre les attaques de cybersécurité. Avec le projet d’acquisition de Zingbox, nous proposerons un nouveau type d’abonnement à nos plateformes de pare-feu et Cortex de nouvelle génération, offrant aux clients la possibilité d’avoir le contrôle, la visibilité et la sécurité de leurs appareils connectés à grande échelle », explique Nikesh Arora.