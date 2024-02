Palo Alto Networks est visé par un recours collectif lui reprochant d’avoir induit en erreur les investisseurs sur le succès de sa stratégie qui vise à inciter les clients à consolider leurs solutions de sécurité sur ses plateformes.

Lors de la publication des résultats du second trimestre la semaine dernière, le géant américain de la cybersécurité a expliqué qu’il devait supporter le coût de la transition de cette stratégie de « plateforme et consolidation accélérées » et revu à la baisse ses prévisions annuelles de facturation et de revenus. Suite à cette publication, sa capitalisation boursière avait fondu de près de 30%.

La plainte pour fraude a été déposée aux États-Unis auprès du tribunal du district nord de la Californie du Nord. Elle est portée par Martin Schlaegel, un investisseur individuel, au nom de tous les investisseurs ayant acquis des actions du groupe au cours de la période du 18 août 2023 au 20 février 2024 et qui en ont subi les dommages. Elle vise le PDG Nikesh Arora, le directeur financier Dipek Golechha et le chef Produit Lee Klarich pour « déclarations fausses ou trompeuses ».

Le plaignant reproche aux dirigeants de ne pas avoir divulgué les faits suivants avant les résultats : les initiatives de plateforme n’ont pas entraîné d’augmentation significative de la part de marché ; l’entreprise devait accélérer les offres gratuites de produits pour inciter les clients à adopter davantage les plateformes ; la forte croissance des facturations n’était pas durable ; les offres d’IA ne facilitaient pas l’adoption des plateformes.

Il affirme par conséquent que les dirigeants « ne disposaient pas de fondement raisonnable pour leurs déclarations positives concernant la demande des clients, les facturations, ainsi que les résultats financiers, la croissance et les perspectives associés. »

Le recours demande que soit accordé « des dommages-intérêts compensatoires et punitifs » pour « tous les dommages subis en conséquence. »

Palo Alto Networks a vite fait part de son désaccord.

« Les poursuites de cette nature sont aujourd’hui une triste réalité pour les entreprises publiques. Palo Alto Networks a une longue histoire d’exactitude et d’intégrité dans ses rapports financiers, et nous nous défendrons vigoureusement contre ces réclamations infondées », a réagi un porte-parole du groupe dans une déclaration envoyée à nos confrères de The Register.