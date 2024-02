Palo Alto reculait de plus de 28% en bourse mercredi au lendemain de la publication des résultats de son second trimestre fiscal. Le géant californien de la cybersécurité a dépassé les attentes de Wall Street mais a revu à la baisse ses prévisions annuelles de facturation et de revenus.

Sur le trimestre clos fin janvier, la société a enregistré un chiffre d’affaires de 1,98 Md$, en croissance de 19% en glissement annuel. Le bénéfice par action a progressé de 39 % à 1,46 $ par action sur une base ajustée. Les analystes attendaient un bénéfice de 1,30 $ par action sur un chiffre d’affaires de 1,97 milliard de dollars.

Dans un contexte de ralentissement de l’activité historique de pare-feux (+11% à 390 M$), le PDG Nikesh Arora a fait part de sa volonté d’accélérer le virage vers une stratégie de plateforme et de consolidation. L’entreprise segmente son offre en trois grandes plateformes – sécurité réseau, sécurité cloud (Prisma Cloud) et sécurité des opérations (SecOps) – qu’elle espère substituer à une myriade de solutions de différents fournisseurs chez ses clients.

Le dirigeant reconnait que le remplacement simultané de plusieurs produits représente un défi et un risque pour les clients. Pour les convaincre de franchir le pas, ceux qui s’engagent contractuellement pourront tester gratuitement les services de ces plateformes jusqu’à la fin des contrats avec leurs anciens fournisseurs.

« Nous devons supporter le coût de la transition en réduisant les résultats financiers initiaux, mais nous sommes convaincus que ceux-ci nous apporteront des résultats étonnants à moyen et long terme », a expliqué Nikesh Arora aux analystes.

Parmi les difficultés du moment, le PDG a également pointé un manque à gagner important sur le secteur gouvernemental aux Etats-Unis qui devrait se poursuivre sur le second semestre.

Pour le trimestre en cours se terminant en avril, Palo Alto prévoit un chiffre d’affaires compris entre 1,95 et 1,98 Md$, contre 2,04 Md$ attendus par le consensus (LSEG). La société prévoit également des facturations entre 2,30 et 2,35 Md$, là encore sous les attentes de 2,62 Md$ des analystes.

Pour l’ensemble de l’année 2024, Palo Alto a abaissé pour la seconde fois ses prévisions. La société s’attend à un chiffre d’affaires de 7,97 Md$ contre 8,15 à 8,2 Md$ dans sa précédente prévision. Les facturations devraient se limiter à 10,15 Md$ contre les 10,7 à 10,8 Md$ précédemment prévus.

« Les prévisions de facturation et de revenus ont été réduites alors que la direction a annoncé une stratégie de plateforme et consolidation accélérées qui entraîne une baisse de facturation/revenus à court terme en raison de l’offre de six mois de services gratuits aux clients qui se consolident pour les aider à couvrir les coûts de consolidation », a commenté Matthew Hedberg, analyste chez RBC Capital.

« Comme beaucoup d’autres, nous sommes surpris par la déclaration de Palo Alto d’un pivot stratégique en milieu d’année qui aboutira à une réduction des facturations et des revenus pour 2024, tout en maintenant le BPA et le flux de trésorerie disponible », ajoute Brad Zelnick, analyste chez Deutsche Bank.

La publication de Palo Alto Networks a eu un effet domino sur les autres valeurs de cybersécurité, Crowdstrike reculant par exemple de près de 10% et Zcaler de 14%. Certains analystes craignent que la stratégie de plateforme de Palo Alto donne le coup d’envoi d’une guerre tarifaire dans le secteur.