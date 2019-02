Lors d’un entretien avec Raphaël Bousquet en décembre dernier, vice-président Europe du Sud, Israël et Russie de Palo Alto Networks, celui-ci avait expliqué que l’éditeur poursuivait le recrutement de partenaires pour toucher le milieu et le bas du marché des entreprises ainsi que des partenaires en région. Il annonçait par ailleurs la sortie d’une nouvelle version du programme NextWave ce mois-ci afin d’aider les partenaires à faire évoluer leurs modèles commerciaux et à accroître leurs revenus.

C’est désormais chose faite. « Nous avons toujours été centrés sur les partenaires. Notre succès collectif dépend de l’amélioration de notre programme de partenariat NextWave afin d’aider les partenaires à tirer parti des vastes possibilités nouvelles offertes lors de la prochaine phase de notre parcours », explique sur le blog de l’entreprise Karl Soderlund, vice-président senior Worlwide Channel en présentant la nouvelle mouture du programme. « Les améliorations apportées renforceront la flexibilité du programme, alimenteront la croissance à long terme et accéléreront la transition vers des services fournis par des partenaires. » Le responsable indique que des modifications au programme ont été apportées en fonction des besoins des clients mais aussi de ceux des partenaires impactés par l’évolution rapide du marché. « Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’une approche plus intégrée et automatisée de la cybersécurité, ainsi que d’un ensemble complet de services fournis par des partenaires, pour permettre la transformation numérique en toute sécurité via l’adoption du cloud. »

Le programme comprend notamment trois niveaux de partenariat (Innovator, Platinium et Diamond), un mécanisme nouveau de rabais pour les partenaires Diamond investissant sur les technologies Palo Alto Networks, ainsi qu’un nouveau système de référencement des affaires qui récompense les partenaires ayant apporté des opportunités SaaS spécifiques à la société. La firme de Santa Clara introduit également des kits d’offre de services. Ces kits fournissent les outils, la formation et les ressources nécessaires pour aider les partenaires NextWave à bâtir ou à développer leurs services basés sur l’offre Palo Alto Networks. Le premier kit proposé concerne la transformation du réseau. En outre, Palo Alto Networks introduit un nouveau Managed Services Program dédié, qui indique aux partenaires la voie à suivre pour tirer parti de la forte croissance des services gérés. La société a également investi dans l’automatisation des processus et des systèmes afin de simplifier les processus de devis et d’approbation et accélérer le cycle de vente.

Pour mieux faire connaître les améliorations apportées au programme NextWave Palo Alto lancera prochainement une série de webinaires.