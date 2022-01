SurePay, SEPAmail.eu et StreamMind ont annoncé le lancement du tout premier service de vérification d’IBAN et de confirmation de bénéficiaire au niveau transfrontière. Ce service permet de vérifier la conformité d’un IBAN avant une transaction financière entre la France et les Pays-Bas. C’est un premier pas important vers une coordination intra-Européenne dans la lutte contre la fraude à l’IBAN.

La vérification de l’IBAN et la confirmation de bénéficiaire permettent de garantir aux particuliers, aux banques et aux entreprises que leurs transferts d’argent sont dirigés vers le bon bénéficiaire, et d’éviter ainsi les erreurs ou les falsifications.

Le développement du paiement en ligne a entraîné une forte progression des fraudes en Europe, avec des techniques comme l’hameçonnage, l’usurpation d’identité, l’arnaque au faux-fournisseur ou encore la fraude au président. La fraude s’internationalise de plus en plus, avec le recours massif à des comptes en banque étrangers pour des opérations frauduleuses.

SEPAmail.eu, avec son service DIAMOND, propose déjà un système de vérification de l’IBAN et de confirmation de bénéficiaire en France pour 90% des comptes bancaires français et SurePay, de son côté, assure l’authenticité des IBAN de 99,5% des paiements en ligne effectués aux Pays-Bas. StreamMind a assuré la mise en place d’un « bridge » entre les deux communautés et l’homologation SEPAmail entre les deux pays. En combinant ainsi leurs deux réseaux, SEPAmail.eu et SurePay permettent aux clients Français et Néerlandais de s’assurer de la fiabilité des IBAN avant de valider leurs paiements.

Vérifier l’IBAN en ayant un accès direct à des données bancaires des comptes fournisseurs et clients, permet de réduire les erreurs de saisie ou les falsifications, et permet une optimisation de temps et des coûts de fonctionnement.

Une synergie des acteurs

SEPAmail.eu propose des services interbancaires qui facilitent tous les échanges entre entreprises, particuliers et banques. SEPAmail est une messagerie sécurisée bâtie sur une architecture ouverte : un réseau facilement accessible, puisqu’il s’agit d’internet, et une norme qui permet d’échanger de façon entièrement sécurisée entre ses adhérents. DIAMOND est l’une de ses applications, qui repose sur ce système de messagerie pour la vérification et la validation des coordonnées bancaires.

StreamMind est l’éditeur historique de la messagerie interbancaire pour SEPAmail.eu. Ce réseau connecte des centaines de banques et d’entreprises dans toute l’Europe et des millions de personnes ont recours à cette solution chaque année. StreamMind a développé la solution LUCY DIAMOND, la première application reposant sur le service SEPAmail.eu DIAMOND qui permet de comparer l’IBAN avec les coordonnées personnelles ou d’entreprises.

SurePay est leader dans les services de confirmation de paiement, et est le concepteur du système de vérification de l’IBAN. L’algorithme de SurePay associe les toutes dernières techniques de traitement scientifique des données avec une connaissance très fine des transactions et des comportements de paiement, afin d’aider à la prévention des fraudes et des erreurs de saisie, tout en facilitant les transactions. Contrairement à de nombreux algorithmes de validation d’identité traditionnels, l’algorithme de SurePay a été spécialement et initialement conçu pour la vérification et la validation de l’IBAN et la confirmation des bénéficiaires.

Le partenariat connectera à terme plus de 30 banques néerlandaises, représentant 99,5% du trafic bancaire aux Pays-Bas, et 114 banques françaises déjà connectées à SEPAmail DIAMOND, regroupant plus de 90% des comptes bancaires français.

Selon David-Jan Janse, Directeur Général de SurePay, « Depuis l’implémentation de notre système de vérification de l’IBAN aux Pays-Bas en 2017, nos clients ont constaté une chute des fraudes de 81%, et une baisse des erreurs de saisie de 67%. La suite logique était de développer cette solution pour les paiements transfrontières, et nous sommes très fiers de pouvoir réaliser cet objectif grâce à notre partenariat avec SEPAmail.eu et StreamMind. Côté SurePay, nous avons hâte de travailler avec les équipes de SEPAmail.eu et StreamMind pour œuvrer à la consolidation d’une lutte contre la fraude à l’échelle européenne. »

Selon Jacques Vanhautère, Directeur Général de SEPAmail.eu, « 2021 est sans conteste l’année-phare pour DIAMOND, notre système de vérification de l’IBAN, avec une croissance de plus de 30%. Grâce à notre partenariat avec SurePay et avec l’aide de StreamMind, nous entrons dans une toute nouvelle dimension en matière de lutte contre la fraude à l’IBAN en Europe. Cette connexion entre la France et les Pays-Bas est un grand pas en avant en direction d’une solution de vérification de l’IBAN pan-européenne. »

Selon Nicolas Muhadri, PDG de StreamMind, « Notre but est de sécuriser les échanges et les transactions entre humains, institutions et entreprises. Nous pensons que ce partenariat est une avancée majeure dans la lutte contre la fraude au paiement, à l’échelle internationale. Nous sommes honorés de faire partie de ce projet commun, et heureux d’avoir développé des logiciels compatibles dans différents pays, ce qui était un pré-requis fondamental. Ce partenariat est le début d’une belle avancée, nous échangeons déjà avec la plupart des pays européens pour les inclure au réseau avant la fin de l’année 2022, bien conscients que les demandes des clients ont déjà triplé entre 2020 et 2021. »