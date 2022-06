La DG Entreprise d’Apple France quitte son poste pour celui de vice-présidente des écosystèmes, partenaires et alliances stratégiques de Palo Alto Networks, au sein des régions EMEA et Amérique Latine.

« La compréhension approfondie de Patricia du paysage des partenaires, des fournisseurs de services, des intégrateurs de systèmes mondiaux et des partenaires industriels sera au service de nos clients, de notre croissance, et contribuera à renforcer la position de Palo Alto Networks en tant que partenaire de choix en matière de cybersécurité », commente Helmut Reisinger, PDG des zones EMEA et LATAM chez Palo Alto Networks depuis six mois et ex-DG d’Orange Business Services.

Présente en France depuis près de 20 ans, Patricia Murphy œuvre depuis 25 ans dans l’écosystème de l’informatique professionnelle. Elle a travaillé chez SAP (1997-2004), Dassault Systèmes (2004-2006), HP (2006-2009) et McAffee (2010-2018) avant de rejoindre Apple en 2019 puis Palo Alto Networks à présent. Ludovic Kornacker, l’actuel directeur channel de Palo Alto France fera partie de son équipe.

Dans un communiqué qui décrit ses missions – « mobilisation de tous les partenaires de Palo Alto Networks, y compris les MSSP, amélioration de la représentation de ces partenaires clés et création d’un écosystème diversifié et performant » – elle déclare avoir hâte de « développer des relations stratégiques dans l’ensemble du secteur pour enclencher des dynamiques à grande échelle qui bénéficieront grandement aux clients. »