Lors de sa journée aux investisseurs, organisée le 17 janvier à Londres, OVHcloud a présenté son plan stratégique et ses prévisions pour les trois prochaines années. Le groupe, qui considère traverser une période de ralentissement temporaire, a enregistré sur son exercice 2023 (clos fin août) un chiffre d’affaires de 897 M$ en croissance annualisée de 14%, inférieure à ses prévisions, ainsi qu’une perte nette de 40M€. Le titre a accusé le coup en bourse. Après un point bas à 6,5€ en octobre dernier, il évolue désormais autour de 10€, toujours très en dessous de son prix d’introduction à 18,5€ en 2021.

OVHcloud cherche donc à rassurer les investisseurs sur sa capacité à maintenir une croissance durable tout en améliorant sa rentabilité. La société prévoit de générer une croissance organique annuelle moyenne pondérée de 11% à 13% entre 2024 et 2026. La marge EBITDA ajustée devrait par ailleurs progresser à 39% en 2026 à comparer à 36,3% sur l’exercice fiscal 2023.

Pour optimiser sa dynamique de croissance, OVHcloud entend se renforcer sur le cloud public, en poursuivant l’enrichissement de sa gamme de produits PaaS. La croissance sur ce segment est de l’ordre de 20% par an, deux fois supérieure à celle du cloud privé, qui représentait 62% des revenus d’OVH en 2023. La société espère que la part des revenus du cloud public progressera entre 22 et 24% en 2026, contre 18% en 2023.

Un autre objectif est de capter une part croissante du marché européen du cloud souverain, estimé à 13 Md€ en 2023 et avec une croissance attendue de 29 % par an sur la période 2022-2027. OVH a pris un bon départ en étant l’un des premiers opérateurs cloud à obtenir la certification SecNumCloud 3.2, pour son offre cloud privé sur ses centres de données de Roubaix, Strasbourg et Gravelines.

La croissance s’appuiera aussi sur l’extension des infrastructures. 12 nouveaux datacenters ont été ouvert depuis 2021, avec un parc qui atteindra 45 datacenters, implantés dans 9 pays, à la fin de l’année 2024 . OVH renforcera encore sa couverture géographique avec l’ouverture de plus d’une centaine de zones locales dédiées à l’edge computing, en s’appuyant sur la technologie de la startup allemande Gridscale rachetée en 2023.

Enfin OVHcloud va continuer à étendre sa base de clients en ciblant des verticales comme le secteur public et la santé et en s’appuyant sur la forte dynamique de son canal de vente indirecte.