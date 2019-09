OVH enrichit son OVHcloud Partner Program, désormais disponible à l’international, afin de « mieux accompagner la transformation numérique des entreprises en favorisant leur formation, leur assistance à la vente et le support technique autour des solutions OVH », comme l’indique un communiqué de l’hébergeur.

Ce programme s’adresse aux entreprises qui accompagnent leurs propres clients dans leurs migrations vers des solutions OVH en tant que revendeurs ou en tant que prestataires offrant des services tels que l’intégration, l’infogérance ou encore le conseil, et apportent leur propre valeur ajoutée aux solutions commercialisées par OVH.

À ce jour, l’entreprise nordiste propose deux niveaux de partenariats. Le premier d’entre eux est le niveau Partner qui s’adresse aux entreprises souhaitant vendre ou conseillers les solutions OVH à leurs clients, et disposer d’outils pour développer leur propre couche de service en s’appuyant sur les infrastructures OVH. La société leur offre un contrat de partenariat non exclusif, un parcours d’intégration-formation, une présence dans le futur Partner Directory qui permettra aux clients finaux de trouver les partenaires OVH par géographie et par expertise, une newsletter sur l’actualité du groupe, un accès à des webinars OVH et à la documentation commerciale et technique.

Les partenaires ayant atteint le niveau Advanced Partner bénéficient en outre d’un programme de formation périodique OVHcloud Partner Academy autour de la vente, l’administration, la maîtrise technologique et le support des solutions OVH, d’un accès à une assistance ainsi qu’à un suivi personnalisés et à un bilan annuel des objectifs et performances par un gestionnaire de compte dédié. Leur sont également réservés une visibilité accrue dans le Partner Directory et la participation à des tables rondes pour partager les feuilles de route et les retours d’expérience.

OVH compte par ailleurs multiplier les points de contact avec ses équipes d’experts, afin de continuer à renforcer la formation et le suivi des partenaires sur le plan technique, commercial, et la gestion du support client. « L’objectif est de fournir à nos partenaires toutes les clés pour développer des offres adaptées aux besoins de leurs clients, mais aussi pour redoubler d’efficacité face aux problématiques techniques et assurer la meilleure satisfaction client. Nous rassemblons tous les ingrédients permettant à OVH et à ses partenaires de continuer à grandir ensemble », explique dans un communiqué Benoît Amet, directeur de l’OVHcloud Partner Program.

Thales, Capgemini, Scala ou encore Alixans figurent parmi les premiers adhérents du nouveau programme partenaires en France. Les demandes d’adhésion se font depuis une plateforme partenaires dédiée.