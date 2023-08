L’hébergeur roubaisien OVHcloud poursuit ses emplettes et veut à présent racheter la start-up allemande Gridscale, spécialisée en edge computing .

Fondée à Cologne en 2014, Gridscale est également présente aux Pays-Bas, en Autriche et en Suisse. Elle a levé 7,1 millions d’euros en 2019, lors d’un tour de table organisé par Endeit Capital et EnBW New Ventures.