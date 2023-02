Avec la mise en service de Konnect VHTS, le plus grand satellite de communication construit en Europe, Orange s’apprête à renouveler son offre satellitaire. L’opérateur l’a rappelé en présentant son nouveau plan stratégique en déclarant qu’il « renforcera courant 2023 son offre satellitaire avec une offre commerciale nouvelle génération, sous sa marque, en France Métropolitaine ».

Venant en complément de la fibre, de la 5G ou de la 4G fixe cette offre vise à raccorder les locaux et les foyers les plus isolés dans les dernières « zones d’ombre » du territoire. Orange, qui a un partenariat exclusif avec Eutelsat pour la commercialisation de l’offre en France, indique qu’elle permettra « de bénéficier d’une expérience Très Haut Débit améliorée pour le prix d’une offre fibre optique ».

L’offre actuelle d’Orange est commercialisée par sa filiale Nordnet, avec trois offres entre 40 et 80 euros par mois et des débits descendants entre 50 et 100 Mb/s (5 Mb/s en montant). Elle comporte des restrictions sur le volume de données (entre 75 et 150 Go priorisés). La nouvelle offre devrait généraliser le 100 Mbit/s chez l’utilisateur, avec une utilisation illimitée et un prix plus aligné sur celui des forfaits fibres.

Avec son nouveau satellite qui couvre la zone européenne et la Méditerranée, Eutelsat fait un bond en capacité. Konnect VHTS a une capacité hors norme de 500 Gbit/s sur 220 faisceaux contre 75 Gbit/s sur 65 faisceaux pour son prédécesseur Konnect. Cela permet selon Eutelsat d’offrir des prix bien plus compétitifs.

La nouvelle offre d’Orange entrera en concurrence avec celle de Starlink, le réseau satellitaire de SpaceX. Désormais proposée à partir de 50 euros par mois, son atout est d’offrir une faible latence grâce aux milliers de satellite du réseau en orbite basse. Contrairement au satellite géostationnaire d’Eutelsat en orbite haute, qui avec sa latence élevée sera moins adaptée à des usages comme la visioconférence mais ne posera pas de problèmes pour d’autres comme la messagerie ou la diffusion de flux vidéos.

Illustration : Konnect VHTS, crédit Eutelsat.