Orange Business Services qui détient 93,62% du capital et 93,42% des droits de vote de Business & Decision, va déposer auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) un projet d’offre publique de retrait au prix de 7,93 euros par action Business & Decision.

Compte tenu de la détention actuelle de la société par le groupe Orange, un retrait obligatoire au même prix sera mis en œuvre après l’offre publique. Ce projet sera soumis à un expert indépendant conformément à la réglementation. Cet expert a été désigné à l’unanimité par le conseil d’administration. Il s’agit du cabinet Crowe HAF, représenté par Olivier Grivillers. Il est chargé d’établir une attestation d’équité sur les conditions financières de l’offre en application des articles 261-1 I 1° et 261-1 II du règlement général de l’AMF.

Un comité ad hoc composé de trois administrateurs (dont deux administratrices indépendantes), à savoir, Christophe Eouzan (directeur financier et SVP en charge de la stratégie et des services généraux d’OBS), Catherine Daneyrole et Claire Roblet, est chargé du suivi des travaux de l’expert dans le cadre prévu par la recommandation AMF 2006-15 et préparera le projet d’avis motivé.

En juillet 2018, Orange via sa filiale Network Related Services et pour le compte de son activité Orange Business Services avait acquis un bloc majoritaire de 59,10% dans Business & Decision auprès de ses actionnaires majoritaires (famille Bensabat) au prix de 7,70 euros par action. L’opérateur avait ensuite lancé une OPA au prix de 7,93 euros par action sans pour autant à acquérir la totalité des titres en circulation.