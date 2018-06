Orange a finalisé, via sa filiale Network Related Services et pour le compte de son activité Orange Business Services, l’acquisition au prix de 7,70 euros par action de 59,10% du capital de Business & Decision auprès du groupe familial Bensabat, et bénéficie de promesses croisées sur 4,88% du capital restant détenus par le groupe familial Bensabat qui seront acquis à l’issue de procédures en cours .

L’opérateur déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), dès que possible et conformément à la réglementation, un projet d’offre publique d’achat simplifiée au prix de 7,93 euros par action Business & Decision

Le cabinet Ledouble, désigné par le conseil d’administration de Business & Decision en qualité d’expert indépendant, a conclu que le prix offert de 7,93 euros par action est équitable, du point de vue financier, pour les actionnaires minoritaires de l’ESN.

Sur la base de son rapport, le conseil d’administration de Business & Decision recommande à l’unanimité aux actionnaires d’apporter leurs actions à l’offre publique d’achat simplifiée d’Orange

Par ailleurs, le conseil d’administration de Business & Decision a été entièrement renouvelé à la suite de l’acquisition, avec la nomination d’une administratrice indépendante et de trois représentants d’Orange. Le conseil d’administration a nommé Béatrice Felder en qualité de directrice générale et Valérie Lafdal en qualité de directrice générale déléguée, en charge des activités France de Business & Decision.