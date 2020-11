Après avoir signé des accords stratégiques avec Google Cloud et avec Microsoft, Orange Business Services fait de même avec AWS. La filiale de l’opérateur et le numéro un mondial de l’hébergement travailleront ensemble pour proposer de nouvelles solutions dans les domaines de la modernisation et de la migration, de l’analyse des données, de l’innovation et de la sécurité, aboutissant à de nouveaux produits et services pour accélérer la transition des clients au cloud. Dans le cadre de cet accord, un Cloud Center of Excellence dédié sera développé sur AWS, « coordonnant le développement conjoint d’un vaste programme de formation et de certification pour plus de 3.000 experts du cloud, de la cybersécurité, du numérique et des données d’Orange Business Services », précise un communiqué d’OBS. Les clients auront de leur côté accès à un guichet unique pour gérer toutes leurs demandes Orange et AWS via leur interlocuteur privilégié. OBS s’inscrit par ailleurs dans le programme AWS Channel Reseller, ce qui lui permet de revendre des services AWS à ses clients dans le cadre de ses offres à valeur ajoutée.

« Nous sommes ravis des opportunités commerciales que ce partenariat apportera à nous et à nos clients. Cette collaboration avec AWS étend notre relation, améliorant nos capacités à simplifier et accélérer les transformations cloud des clients. Ceux-ci apprécieront une combinaison de notre excellence cloud répondant à leurs besoins spécifiques ainsi que de notre vision globale avec des services de proximité », affirme dans un communiqué Stefan Kanis, Senior Vice President Cloud Business Unit d’Orange Business Services.

Rappelons que dans le cadre de l’accord signé en juillet dernier avec Google Cloud ce dernier fournit de son côté des technologies avancées dans le cloud, des outils d’analyse de données et d’intelligence artificielle et comme le précisait un communiqué à l’époque « une démarche éprouvée d’accompagnement à la transformation ». Ces deux accords vont donc plus loin que celui signé avec Microsoft qui se limite à l’accès à Azure. On est donc encore un peu plus loin de l’ambition affichée naguère par la filiale de l’opérateur en matière de cloud souverain. Ayons une pensée émue pour Cloudwatt mis sur les fonds baptismaux en 2009 avec Thales grâce à la générosité de l’Etat (225 millions d’euros dépensés).