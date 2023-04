Au premier trimestre 2023, Orange annonce un chiffre d’affaires de 10,62 milliards d’euros, en légère augmentation de 1,3% par rapport au premier trimestre 2022.

L’opérateur historique français tire encore 40% de ses revenus dans l’hexagone mais son chiffre d’affaires y a baissé de 1,8 %. Le groupe a annoncé une hausse tarifaire de 1 à 2 euros, d’où 12% de résiliations sur le mobile et une perte de 21.000 abonné·e·s sur le fixe. Pour faire face au déclin des offres de voix fixe, Orange a annoncé un plan de rupture conventionnelle collective comprenant la suppression de 670 postes ainsi qu’une réorganisation de son réseau de boutiques. Orange cybersécurité compte cependant embaucher 800 personnes d’ici la fin de l’année.

Par contraste avec la France, les revenus d’Orange en Afrique et au Moyen-Orient augmentent de 9,1%, notamment via son service de transfert d’argent et de paiement mobile (+ 20,7%).