Pourquoi ne pas profiter du confinement pour se former ? A cette question Oracle et SAP répondent par l’affirmative.

Ainsi, jusqu’au 15 mai, Oracle University offre à tout utilisateur, y compris les développeurs, les techniciens, les architectes, les étudiants et leurs professeurs, ont accès gratuitement à plus de 50 heures de formation en ligne et à 6 examens de certification.

Les cours comprennent du matériel concernant les systèmes d’infrastructure cloud et de bases de données autonomes d’Oracle. Des formations plus générales sur la science des données, l’apprentissage automatique et les environnements multicloud, tels que l’intégration avec Microsoft Azure sont également mises à disposition.

« Nous proposons des vidéos de haute qualité, un accès à des experts en la matière et à des démonstrations enregistrées de laboratoires pratiques disponibles partout et à tout moment afin que les informaticiens puissent accélérer leur apprentissage et acquérir des compétences très recherchées », indique sur le blog de l’entreprise Raghu Viswanathan vice-président Education Products and Delivery d’Oracle University.

La traduction automatique (sous-titres uniquement) des vidéos est disponible pour les pays parlant chinois, japonais, coréen, portugais et espagnol, les pays francophones étant oubliés.

Formations tous publics chez SAP

SAP a précédé le Californien sur cette voie la semaine dernière. Depuis le 23 mars, l’éditeur allemand offre en effet trois mois d’accès gratuit à quatre parcours d’apprentissage destinés aux étudiants souhaitant se préparer à une carrière dans l’écosystème SAP, et à étudier dans l’une des 3.800 universités membres du programme SAP University Alliances. Les domaines explorés incluent les processus métier spécifiques à SAP S/4Hana, la solution SAP S/4Hana Cloud Finance, la solution SAP SuccessFactors Employee Central ainsi que la modélisation dans SAP Hana. Le programme comprend différents formats d’apprentissage dans plusieurs langues ainsi qu’un accès aux systèmes de formation pour la prise en main. Ces outils aident les étudiants à préparer un examen afin d’obtenir la certification mondiale SAP sur des sujets spécifiques. Un test d’évaluation est inclus.

De son côté, la plate-forme openSAP propose des MOOC à quiconque souhaite en savoir plus sur les technologies de pointe, les dernières innovations et l’économie numérique. Les sujets de cours incluent l’automatisation robotisée des processus, la science des données, l’apprentissage automatique, l’intelligence artificielle éthique, l’Internet des objets, la programmation Java et plus encore. Ces MOOC d’entreprise utilisent des concepts d’apprentissage en classe tels que des forums de gamification et de discussion avec des pairs et des experts. Les cours sont accessibles sans restriction, à tout moment, n’importe où et depuis n’importe quel appareil. Les podcasts et les formats de microlearning offrent aux utilisateurs de petits contenus autonomes et faciles.

Enfin, pour aider les élèves et les enseignants confrontés à des fermetures d’écoles et à d’autres perturbations, les cours d’apprentissage du programme SAP Young Thinkers, y compris le cours d’introduction « Get Coding with Snap », sont disponibles sur un site Web central à accès libre. SAP Young Thinkers fournit une base pour la culture numérique, afin de sensibiliser la prochaine génération aux carrières dans les domaines STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques). Les étudiants et les débutants en informatique peuvent ainsi explorer des méthodologies et des technologies créatives ciblant les 17 objectifs de développement durable (ODD) fixés en 2015 par l’Assemblée générale des Nations Unies. Le programme s’appuie notamment sur un réseau mondial d’employés SAP et de partenaires.