La rentrée de l’opérateur B2B est marquée par deux annonces majeures : le lancement d’une offre permettant de connecter les GSM sur les systèmes de téléphonie d’entreprise et la mise en œuvre d’un nouvel extranet marchand à destination des partenaires dépourvus de compétence en téléphonie.

Baptisée OpenSIM Revolution, la première offre surfe sur la tendance à l’abandon des postes fixes en entreprise au profit des seuls téléphones mobiles. Grâce à une technologie propriétaire embarquée sur la SIM de leur téléphone mobile, les utilisateurs peuvent être pris en charge par le système de téléphonie de leur entreprise et bénéficier de toutes les fonctions avancées (appels internes, renvois d’appels, groupes d’appels, etc.) qu’il offre.

Lancée avant l’été, l’offre OpenSIM Revolution est compatible avec les environnements 3CX, Wildix, Alcatel OXO, Mitel 400, MetaCentrex et Wazo. Entièrement automatisée, elle s’active et se paramètre en quelques clics. Conformément à son modèle indirect, OpenIP délègue la commercialisation de cette offre à ses partenaires. L’opérateur les incite à se former et à se certifier sur sa solution en leur adressant ce message : « on simplifie la connexion des GSM aux systèmes de téléphonie d’entreprise, à vous d’inventer les usages qui vont avec ».

Une cinquantaine de partenaires sont déjà certifiés sur cette offre et ils devraient être 300 d’ici à la fin de l’année.

Seconde nouveauté : ce que l’opérateur a appelé l’e-shop managé. Cette initiative s’adresse aux prestataires du secteur du numérique désireux de fournir des solutions globales de communication mais dépourvus des ressources opérationnelles pour mettre en œuvre et exploiter leurs projets télécom.

« OpenIP met à disposition un extranet marchand personnalisé aux couleurs du partenaire mais également l’équipe qui va s’occuper de la gestion des tarifs, de l’administration des ventes, de la mise en service, de la facturation et du support », résume Jean-Baptiste Pecchi, directeur général de l’opérateur. OpenIP reprend ainsi l’approche d’Alliantel, racheté en mars dernier, en lui associant une extension de son extranet marchand e-shop. Mais alors que ce dernier nécessitait deux jours de formation pour se familiariser avec les offres et leur gestion, l’e-shop managé permet de mettre en pied à l’étrier sans formation et avec un minimum d’investissement, souligne Jean-Baptiste Pecchi. l’e-shop managé devrait être opérationnel début novembre.