Sitôt son accord avec Microsoft renégocié, OpenAI profite de son autonomie retrouvée pour se tourner vers le numéro un des hyperscalers. La société d’intelligence artificielle a signé un contrat pluriannuel de 38 milliards de dollars avec Amazon Web Services (AWS) pour lui ouvrir les vannes de son infrastructure cloud.

OpenAI obtient un accès immédiat et évolutif à la puissance de calcul d’AWS, avec déjà des centaines de milliers de GPU Nvidia (GB200 et GB300) sur des serveurs Amazon EC2 UltraServers et avec une extension prévue à des dizaines de millions de puces après 2026.

« Le développement à grande échelle de l’IA de pointe exige une puissance de calcul massive et fiable », a déclaré Sam Altman, cofondateur et PDG d’OpenAI. « Notre partenariat avec AWS renforce le vaste écosystème de calcul qui alimentera cette nouvelle ère et permettra à tous de découvrir l’IA avancée. »

Jusqu’à cette année, OpenAI bénéficiait d’un accord d’exclusivité avec Microsoft pour ses services cloud Azure. En janvier, la firme de Redmond avait commencé à assouplir les conditions en se réservant un droit de premier refus sur les nouvelles demandes.

Après la finalisation de sa restructuration juridique et son nouvel accord avec Microsoft la semaine dernière, OpenAI est désormais libre de faire appel à des tiers pour ses besoins de puissance de calcul. L’entreprise s’est néanmoins engagée à acheter 250 milliards de dollars supplémentaires de services Azure.

OpenAI avait déjà noué cette année des accords avec Oracle et Google Cloud. AWS bénéficie à son tour de la volonté d’OpenAI de diversifier ses fournisseurs d’infrastructures cloud. L’ampleur du contrat a profité à l’action Amazon, qui a grimpé de 4% lundi à Wall Street.