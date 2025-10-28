OpenAI a annoncé mardi avoir finalisé sa restructuration juridique et sa recapitalisation. Sa division à but lucratif devient une entreprise à mission (public benefit corporation), un statut juridique qui lui permet de concilier objectifs commerciaux et mission d’intérêt général. Prenant le nom d’OpenAI Group PBC, elle reste sous le contrôle de la branche à but non lucratif, qui devient la Fondation OpenAI. Les deux entités sont alignées sur la même mission : « garantir que l’intelligence artificielle générale (AGI) profite à toute l’humanité ».

Cette évolution s’accompagne d’une recapitalisation valorisant la startup à plus de 500 milliards de dollars. Au terme de cette dernière, la fondation OpenAI détient une participation de 26% dans OpenAI Group, d’une valeur d’environ 130 milliards de dollars. Microsoft détient pour sa part une participation de 27%, d’une valeur de plus de 135 milliards de dollars. Les employés et autres investisseurs détiennent les 47% restants.

OpenAI et Microsoft ont renégocié longuement leur partenariat pour éviter qu’il n’explose en raison d’intérêts trop divergents. Microsoft s’assure un accès durable aux technologies de la startup, dans laquelle il a investi plus de 13 milliards de dollars, tout en lui laissant suffisamment d’autonomie pour prendre son envol.

Après avoir apporté son soutien au changement de structure et à la recapitalisation, Microsoft conserve des droits exclusifs sur la propriété intellectuelle d’OpenAI et l’exclusivité de l’API Azure jusqu’à l’AGI.

L’accord initial prévoyait que Microsoft puisse perdre l’accès aux technologies d’OpenAI si cette dernière atteignait l’AGI. Désormais, une vérification indépendante sera nécessaire pour confirmer l’atteinte de ce stade, ce qui limite les risques pour Microsoft. De plus les droits pour les modèles et produits sont prolongés jusqu’en 2032, même pour des modèles post-AGI.

OpenAI reste le partenaire privilégié de Microsoft pour les modèles d’IA de pointe. L’entreprise peut désormais développer certains produits avec des tiers. Les produits API développés avec des tiers resteront exclusifs à Azure. Les produits non-API pourront être hébergés sur n’importe quel fournisseur cloud.

Par ailleurs, OpenAI s’est engagé à acheter 250 milliards de dollars supplémentaires de services Azure. Microsoft renonce de son coté au droit de préemption pour être le fournisseur de calcul d’OpenAI.

Outre la consolidation de l’accord avec Microsoft, OpenAI espère que sa nouvelle structure juridique, plus lisible pour les investisseurs, facilitera la levée de capitaux. En avril dernier Softbank avait annoncé un investissement de 40 milliards dans OpenAI mais conditionné la moitié du montant à la finalisation de la restructuration.

A Wall Street, le renouvellement de l’accord avec OpenAI est perçu comme un succès pour Microsoft. Son action affichait l’une des plus fortes progressions de l’indice Dow Jones mardi et permettait à Microsoft de franchir pour la seconde fois de son histoire la barre des 4.000 milliards de capitalisation boursière.