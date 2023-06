La croissance du secteur du numérique en France est plus dynamique qu’anticipée par Numeum. Dans son dernier rapport semestriel, l’organisation professionnelle revoit à la hausse ses prévisions pour 2023. Ce sont désormais +6,3% de croissance attendue au lieu des +5,9% prévus en décembre dernier. Un chiffre en baisse par rapport à 2022 (+7,5%) mais

équivalent à celui de 2021. Le marché du numérique devrait ainsi atteindre 65 Md€ à la fin de l’année.

Numeum anticipe désormais +9,4% de croissance pour les Éditeurs et plateformes cloud, +4,2% pour les ESN et +5,9% pour les activités de Conseil en technologies. Ces trois segments représentent respectivement 36,5%, 51,5% et 12% du marché du numérique.

La croissance du secteur devrait être largement portée par le cloud, avec une progression attendue de +21,2%, qui devrait porter le marché à 18,6 Md€. Les autres principaux leviers de croissance sont les services IoT (+19,6% à 7 Md€), le Big data (+18% à 3 Md€) la sécurité (+11,7% à 3,7 md€) et la transformation digitale (+6,4% à 8 Md€).

Coté budget des entreprises, sur la base d’une étude PAC réalisée auprès de 100 DSI pour Numeum, 51% d’entre eux déclarent un budget IT en hausse pour 2023. Un chiffre en progression par rapport à 2022 (48%).

Les entreprises se fixent comme priorités la sécurité du système d’information (très important pour 64%), l’amélioration de l’expérience client (58%) et l’analyse des données (51%).

Les DSI s’investissent aussi fortement sur le numérique responsable, avec des actions mises en place pour 58% d’entre eux et 11% qui ont prévu de le faire cette année. Ces actions portent sur l’impact environnemental (90%), l’inclusion (54%) et la confiance numérique (53%).