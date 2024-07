L’opérateur et MSSP français ITS Integra s’engage sur des souscriptions de licences à prix stable – pour une durée de cinq ans – auprès de l’hyperconvergeur californien Nutanix. Il renouvelle ainsi un partenariat débuté en 2017.

« Au départ, nous avions retenu Nutanix afin d’accéder à une solution d’hyperconvergence fiable et simple. Celle-ci devait nous permettre une gestion plus automatisée des infrastructures d’hébergement, du déploiement à l’exploitation quotidienne avec notamment un support unique », déclare Geoffroy de Lavenne, directeur général de ITS Integra. « Depuis, Nutanix offre bien plus que de l’hyperconvergence en développant notamment des solutions de gestion multi-cloud, tout en renforçant les fonctionnalités de son hyperviseur AHV. Au fil du temps, c’est devenu une véritable pièce maîtresse pour les cloud mutualisés et dédiés de nos clients. Nous sommes ravis de renforcer notre engagement à long terme avec Nutanix, d’autant plus que le marché des hyperviseurs subit actuellement un électrochoc et que de nombreux clients cherchent une alternative au leader historique ».

L’infogéreur d’applications critiques assure être capable de mener des migrations complexes de plateformes entières en architectures 3 tiers vers des plateformes hyperconvergentes, notamment de vSphere vers AHV.

Les solutions de Nutanix autour de Kubernetes ainsi que les innovations dans le domaine de l’intelligence artificielle sont à l’étude, d’après le communiqué.