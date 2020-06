Après 15 ans de service dans la société, dont les deux derniers en tant que directeur de la stratégie, Anuj Kapur quitte Cisco. C’est ce que rapporte le Silicon Valley Business Journal, qui s’appuie sur un courriel envoyé par le CEO Chuck Robbins aux salariés. Il s’agit du dernier remaniement opéré à la tête de la firme de San Jose ces dernières années. Ces remaniements, largement liés aux efforts de Cisco pour passer d’un fournisseur de services et de matériel traditionnel à un modèle basé sur le logiciel et l’abonnement, ont entraîné le départ de dizaines de salariés et de cadres vétérans au cours des trois dernières années.

Après avoir occupé des postes chez AMD et Deloitte, Anuj Kapur a rejoint Cisco en 2005, au sein de l’équipe des fusions et acquisitions/investissements axées sur les réseaux, pour finalement évoluer vers des rôles de gestion de produits dans les domaines de la mobilité et de la sécurité. Il a fait ensuite partie du groupe Business Networking & Security où il dirigé la stratégie de l’entité Product Management for Enterprise Agreements. Il a pris le poste de Chief Strategy Officer en septembre 2018, lors du départ d’Hilton Romanski pour la société de private equity Siris Capital.

Dans ce dernier rôle, Anuj Kapur est à la têt d’une équipe qui travaille avec l’équipe de direction et les directeurs généraux pour diriger l’orientation stratégique globale de l’entreprise. Il est également responsable des alliances stratégiques, en se concentrant particulièrement sur des partenaires clés tels qu’Amazon Web Services, Google et Apple. Il siège en outre au comité d’examen de la branche Cisco Investments qui prend des participations, principalement dans des startups.

Selon The Information cette fois, il ne sera pas remplacé. Nos confrères émettent l’hypothèse que Chuck Robbins laisse le poste vacant afin de jouer un rôle plus direct dans la stratégie de l’entreprise. L’équipe d’Anuj Kapur rejoindra le groupe Emerging Technology and Incubation créé récemment et placé sous l’autorité de Liz Centoni.