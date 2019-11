A l’occasion de son Partner Summit qui s’est terminé jeudi à Las Vegas, Chuck Robbins a expliqué que les partenaires représentaient désormais près de 90% des ventes de la société contre 88% l’année dernière, rapporte Channelweb. Si l’on considère que la firme de San Jose a réalisé au cours de son dernier exercice un chiffre d’affaires de 51,9 milliards de dollars, (+5%) ce sont ainsi près de 47 milliards de dollars que le channel a apporté à Cisco.

« Nous avons annoncé l’année dernière, et lancé aujourd’hui, de nombreuses spécialisations en matière d’expérience client pour notre communauté de partenaires. Nous allons faire cela avec vous. La raison pour laquelle nous sommes si catégoriques à propos du pourcentage de nos activités qui ont été traitées par nos partenaires au cours de la dernière année sont dues à ce que certains d’entre vous craignent que notre stratégie consiste à dissimuler mais ce n’est pas vrai. Nous voulons faire tout cela ensemble », a affirmé le CEO. « Nous ne sommes peut-être pas parfaits cette semaine, et nous ne serons peut-être pas parfaits la semaine prochaine, mais nous continuerons de travailler avec vous, de vous écouter, de vous parler et d’évoluer de manière à suivre une voie qui convient à chacun d’entre vous. » Chuck Robbins a ajouté qu’il s’appuyait sur Steinar Sønsteby, le président du groupe de services IT norvégien Atea, pour s’assurer que la nouvelle stratégie de Cisco soit alignée sur ses partenaires.

La société a par ailleurs annoncé qu’elle revenait dans la course sur le marché des PME avec un nouvelle marque baptisée Cisco Designed for Business, rapporte de son côté CRN. Celle marque rassemble des produits existants tels que Meraki et WebEx, et d’autres offres spécialement créées et tarifées pour cette clientèle.

« Jusqu’à présent, nous prenions les produits destinés aux entreprises et les peignions d’une couleur différente », a expliqué Chuck Robbins. « A présent, nous avons des solutions sur mesure. Notre équipe a très bien segmenté notre clientèle et travaillé avec nos partenaires pour définir des programmes, des stratégies de vente et des incitatifs qui correspondent aux besoins de ce segment. Nous avons une énorme opportunité de partager tout cela et nous allons devoir développer nos programmes de manière très efficace avec nos partenaires. »