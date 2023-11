Après avoir annoncé leur rapprochement et leur fusion le 20 septembre dernier, les deux opérateurs Nomotech et Voip Telecom dévoilent leur nouvelle identité commune. La nouvelle entité qui rassemble 550 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 110 M€ en 2022, prend le nom de Stelogy, inspiré de l’étoile en latin « Stella » et de « Technology ».

Au niveau de l’identité visuelle, le signe + de couleur jaune est intégré au « t » de Stelogy et incarne l’addition des compétences des collaborateurs et tous les + que le groupe souhaite apporter à ses clients : technologie, écoute, proximité, innovation, simplicité.

« Nous avons choisi le signe + pour illustrer un monde qui nous ressemble. Déclinable à l’infini, il exprime notre volonté de toujours dépasser nos limites. Stelogy est déterminé à consolider sa position dans le Top 10 des opérateurs télécom BtoB français et à fournir à ses clients des solutions de pointe ainsi qu’une expérience unique », commente dans un communiqué Jean-Philippe Melet, Président de Stelogy. « Le groupe continuera à investir dans l’innovation et le développement de nouvelles technologies et à renforcer sa présence sur le marché national et international dans les années à venir ».

Le groupe revendique 25 000 clients et compte 10 agences réparties sur le territoire. Il se positionne comme un opérateur de référence auprès des entreprises et collectivités grâce à la conjugaison d’expertises dans les domaines de la connectivité Très Haut Débit et réseaux, des communications unifiées, de l’IoT, de l’hébergement Cloud, des services IT et de la cybersécurité.