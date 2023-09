Nomotech et Voip Telecom annoncent leur rapprochement. En pratique, c’est Nomotech, le plus petit des deux opérateurs (45 M€ de chiffre d’affaires prévus cette année pour ), qui rachète Voip Telecom (75 M€). Ensemble, ils devraient atteindre les 120 M€ de chiffre d’affaires consolidé sur l’exercice en cours (en croissance organique de près de 10%). L’effectif cumulé dépasse les 500 salariés.

L’opération prend la forme d’un LBO. Elle est soutenue par le fonds Kartesia – déjà actionnaires de Sewan – qui devient actionnaire minoritaire au côté des principaux actionnaires individuels historiques des deux sociétés – y compris William Binet, président Voip Telecom, qui se retire néanmoins de l’opérationnel – , et d’Arkea Capital, entré au capital de Nomotech en août 2022 pour soutenir les acquisitions de Kertel et Voxity. Au passage une cinquantaine de salariés issus des deux entreprises entrent au capital.

Les deux entreprises mettent en avant leur complémentarité. D’abord en termes de clientèle. Nomotech est plutôt orientée TPE-PME et collectivités, quand Voip adresse plus volontiers des ETI et des grands comptes publics (grandes administrations, ministères…).

Une complémentarité qui s’illustre également dans leur modèle de vente. Nomotech est 100% direct quand Voip Telecom réalise 15% de ses facturations en indirect (via 400 revendeurs en marque blanche). Une part qui progresse rapidement. Leur projet consiste donc à adresser les petits clients en indirect et à concentrer leur force de vente directe – soit une centaine de commerciaux – sur les grands clients « qui ont plus besoin d’accompagnement ».

Leur complémentarité est également géographique. Si les deux sociétés sont déjà très présentes en régions Rhône-Alpes, Ile-de-France et Normandie, elles couvrent inégalement les autres régions. Le groupe va ainsi capitaliser sur les présences de Nomotech à Lille et en région Paca où Voip n’était pas ou peu. A l’inverse, il bénéficiera des implantations de ce dernier dans l’Est (Sarreguemines) et à Bordeaux. Après intégration, le nouvel ensemble ne devrait conserver qu’une dizaine de sites contre près d’une vingtaine aujourd’hui.

Nomotech et Voip Telecom vantent enfin la complémentarité de leurs expertises technologiques. Quand le premier est historiquement positionné sur les infrastructures télécom (notamment radio) et les accès Wifi infogérés, le second est plus tourné vers l’intégration de plateformes téléphoniques (notamment Alcatel) et propose des services de communications mobiles – il est MVNO Orange et Bouygues – d’hébergement et de cybersécurité.

« Notre ambition était la même, expose Jean-Philippe Melet (photo), président et principal actionnaire de Nomotech, qui prend la présidence du nouvel ensemble : construire un opérateur doté d’une couverture nationale et d’une capacité d’accompagnement à l’international. Et nous en étions au même point : nous avions besoin de renforcer nos fonds propres et de trouver de nouveaux partenaires financiers pour poursuivre la stratégie de buy & build que nous avions tous les deux entreprise. C’est en faisant ce constat lors d’une rencontre fin 2022 que nous avons décidé de travailler à un rapprochement entre pairs. »

Il a fallu un an d’audits et de préparation pour concrétiser l’opération. Le nouvel ensemble projette de poursuivre sa croissance organique à un rythme de 10% par an. Il ambitionne également de poursuivre sa politique de croissance externe (notamment dans les services cloud). De sorte d’arriver à 500 M€ de chiffre d’affaires d’ici quatre à cinq ans.