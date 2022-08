Jusqu’ici essentiellement tourné vers le marché des particuliers, l’opérateur de réseaux radio Nomotech originaire de la Manche vient de conclure les rachats des opérateurs BtoB Kertel et Voxity. Le premier fournit des services de téléphonie et d’accès Internet à une clientèle de petites et moyennes entreprises qu’il recrute dans toute la France. Il réalise 20 M€ de chiffre d’affaires annuel avec une centaine de salariés. Voxity fournit de la téléphonie IP dans le Cloud et des solutions de couplage téléphonie et logiciel métier aux professions du droit, du chiffre et de l’immobilier. Implantée à Grenoble, la société réalise 1,5 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Ces acquisitions permettent à Nomotech de doubler son chiffre d’affaires, à plus de 40 M€ de chiffre d’affaires annuel récurrent ; son effectif, avec 200 salariés, et sa couverture du territoire, avec dix agences implantées en Normandie, en Ile-de-France, dans les Hauts-de- France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’opération offre surtout à Nomotech l’opportunité d’accélérer sur la clientèle entreprises et sur les services numériques. Un marché sur lequel l’opérateur s’était engagé en 2019 en offrant à ses clients de souscrire, en plus de ses services de téléphonie et d’accès à Internet, à des licences Microsoft Office 365, des services d’antivirus (Fortinet) et de pare-feu (Palo Alto). Nomotech souhaite poursuivre dans cette voie en développant notamment une véritable offre d’informatique sous forme de service.

Pour financer cette acquisition, Nomotech a renforcé ses fonds propres en ouvrant son capital au fonds d’investissement d’Arkea Capital, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkea. Les fonds apportés par ce dernier ont permis non seulement de soutenir les acquisitions de Kertel et Voxity mais doivent également financer les prochaines étapes. Nomotech a en effet vocation à consolider d’autres entreprises de son secteur pour élargir sa clientèle, compléter sa couverture géographique et renforcer ses expertises.

L’arrivée d’Arkea Capital intervient un an après la prise de contrôle de la société par Jean-Philippe Melet (ex-président d’Exaprobe) et Guillaume du Roure (ex-directeur général d’Also France), qui occupent désormais les fonctions de président et directeur général du Groupe. Néanmoins Bruno Weinreich, le fondateur de Nomotech, est resté au capital en tant qu’actionnaire minoritaire et a gardé des fonctions opérationnelles.