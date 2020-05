NetApp et Cisco se préparent à lancer à grande échelle une nouvelle offre d’infrastructure convergée FlexPod-as-a-service. Discrètement introduite sur le marché EMEA elle devrait l’être dans un proche avenir sur le continent américain, a affirmé à nos confrères Chris Lamborn, responsable de la mise sur le marché et des programmes pour le channel mondial de NetApp.

FlexPod, qui combine les serveurs UCS et les commutateurs Nexus Fabric de Cisco avec le stockage 100% flash de NetApp fête cette année son dixième anniversaire. « Cisco et NetApp ont désormais une relation phénoménale de plus de 10 ans », s’est félicité Chris Lamborn. « FlexPod continue de se développer. Et notre relation avec Cisco continue de se développer encore plus. »

Cette nouvelle offre est destinée à compléter la solution de consommation cloud NetApp Keystone présentée en octobre dernier, laquelle selon Chris Lamborn permet pour la première fois aux entreprises d’apporter la flexibilité et les caractéristiques tarifaires du cloud pour gérer les données de manière transparente, qu’elles soient stockées dans des centres de données sur site, des clouds publics ou privés, ou dans des environnements multi-cloud.

FlexPod-as-a-service a déjà été déployée par le biais de quelques partenaires, et les ventes sont déjà en cours en Europe auprès de clients intéressés par les modèles de consommation sur site tels que Keystone ou l’offre GreenLake de Hewlett Packard Enterprise. « Il y a un énorme intérêt de la part des partenaires et des clients qui essayent de comprendre si s’agit d’une solution qui répond financièrement à leurs besoins », assure Chris Lamborn. « De fait, le taux d’adoption dans ce domaine n’est pas le même que celui que vous rencontrez dans un cycle de vente traditionnel. C’est un déploiement plus long, en particulier dans l’entreprise. Nous travaillons avec DXC dans la région EMEA, mais en ce moment même nous voulons déployer l’offre à travers plus de partenaires. Nous travaillons aussi avec l’un de nos distributeurs pour en faire un autre axe d’intégration et mettre tout ça ensemble. »