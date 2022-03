Cisco et Netapp sont des pionniers des architectures convergées avec leur plateforme commune FlexPod lancée en 2012 et qui a su séduire près de 10 000 clients. Elle associe les serveurs UCS et les commutateurs Nexus de Cisco avec les composants de stockage OnTap de NetApp. Les deux acteurs annoncent son évolution avec FlexPod XCS présentée comme « une plateforme automatisée conçue pour accélérer la délivrance d’applications modernes et de données dans un environnement de cloud hybride ».

A sa sortie, FlexPod XCS sera intégrée de manière native aux trois principaux fournisseurs de cloud public, AWS, Azure et Google Cloud. Surtout, toutes les opérations d’administration pourront être réalisées à partir de la console Intersight de Cisco, offrant un aperçu optimisé et unifié de tous les composants FlexPod.

« FlexPod XCS alimenté par Cisco Intersight fournit à nos clients de nouvelles capacités clés, telles que l’automatisation, la visibilité et les opérations de cloud hybride, dans une seule plateforme unifiée, destinée aux applications modernes, données et services de cloud hybride », commente dans un communiqué Siva Sivakumar, vice-président de la direction Cloud et produits informatiques chez Cisco.

« S’appuyant sur notre partenariat de douze ans avec Cisco, FlexPod XCS combine nos technologies de premier ordre destinées à simplifier la délivrance de données et d’applications, en permettant aux entreprises d’exécuter de nouveaux services plus efficacement à la périphérie, dans le cœur sur site, ou dans le cloud », ajoute Mike Arterbury, vice-président et directeur général de NetApp pour l’infrastructure de cloud hybride et les solutions OEM .

Il précise que les systèmes seront optimisés pour des cas d’utilisation comme la continuité d’activité ; le développement d’applications, avec des applications développées et testées dans le cloud public puis exécutées à grande échelle sur site ou encore la sauvegarde et restauration.

FlexPod XCS est proposée en prévisualisation pour les partenaires et les clients, et sa disponibilité à l’échelle mondiale est prévue en milieu d’année 2022. Les clients pourront opter pour un paiement à l’usage avec l’option FlexPod-as-a-Service.