À l’occasion d’un événement clients et partenaires organisé ce soir à la Fondation GoodPlanet (au Bois de Boulogne, à Paris), Netapp a récompensé cinq de ses partenaires pour leurs performances au cours son année fiscale 2018 qui s’achève ce 30 avril.

L’éditeur a ainsi reconnu Storedata comme son partenaire Flash de l’année. L’intégrateur signe le plus gros chiffre d’affaires réalisé sur ses technologies Flash (obtenu majoritairement via la vente de SAN). Des technologies Full Flash qui sont l’un de ses trois axes stratégiques du moment avec les infrastructures de nouvelle génération (systèmes convergés et hyperconvergés) et le Cloud hybride. Storedata a notamment piloté plusieurs projets de remplacement d’infrastructures de stockage se comptant en centaines de jours/homme et a enregistré une croissance de 25% de ses facturations sur l’offre Netapp sur la période considérée. L’intégrateur avait déjà été reconnu l’année dernière partenaire SAN de l’année.

SCC a été décerné partenaire systèmes convergés et hyperconvergés de l’année pour le niveau de ses ventes de clouds privés basés sur ses technologies convergées (Flexpod) et hyperconvergées (HCI). Cette dernière offre a déjà fait l’objet d’une vente de la part de SCC (à la Fédération française de golf) alors qu’elle n’est disponible sur le marché français que depuis à peine deux mois. Premier partenaire de Netapp France, SCC dispose d’une unité d’affaires dédiée à Netapp.

Le prix de l’innovation est revenu à Asema pour sa couverture de l’offre Netapp. L’intégrateur essonnien fournit notamment des services de sauvegarde et d’archivages de tous types d’environnements sur la base des différentes technologies de Netapp, notamment son offre Cloud de stockage objet StorageGrid et son offre de sauvegarde Office 365 Cloud Control, qu’il a été le premier à utiliser en France.

Netapp a récompensé Atos du prix du partenaire cloud de l’année pour son implication sur ses technologies cloud, et notamment pour l’implémentation de son infrastructure de stockage objet hybride StorageGrid qu’il fournit sous forme de service.

Enfin, Athéo Ingénierie a été couronné partenaire croissance de l’année pour la progression de 300% de son activité Netapp. Une progression qui est le résultat d’une relation de proximité entre les équipes commerciale de part et d’autre et d’une confiance mutuelle, souligne Bruno Picard, directeur des ventes France de Netapp, qui assure l’intérim du directeur channel Eric Antibi, qui a quitté l’entreprise en novembre.

Cette remise d’awards s’est déroulée en présence de 70 invités et s’est prolongée par une soirée festive en présence de 400 partenaires et clients précédée d’une courte keynote pour évoquer les excellentes performances de la filiale française sur l’année écoulée. Bruno Picard a ainsi rappelé que Netapp était numéro un français sur les technologies SAN full Flash depuis quatre trimestres selon IDC avec 25% de parts de marché. La filiale française, qui réalise toujours environ 80% de ses ventes en indirect, a enregistré une croissance supérieure à celle de sa maison mère, s’est félicité Bruno Picard.