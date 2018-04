Spécialiste français de l’intégration interapplicative dans le Cloud, Moskitos enregistre une forte accélération de son activité depuis six mois. « On double le carnet de commande de trimestre en trimestre, note Bertrand Masson, président en charge de la stratégie de l’éditeur. Et le cycle de vente a tendance à se réduire. Il se décompte désormais en semaines là où il fallait des mois auparavant ».

Créée en 2012, la société édite une plateforme d’intégration cloud et de gestion d’API baptisée Crosscut, qui lui a valu d’être adoubée par Gartner en 2017 pour son quadrant magique dédié au marché des plateformes d’intégration cloud ou iPaaS (pour « Integration Platform as a Service »). Certes, ce quadrant ne compte pas moins de 20 acteurs et Moskitos y est cantonné dans le carré des acteurs de niche. Mais il jouit d’une bonne position pas trop éloignée des visionnaires et des leaders. Ce référencement par Gartner n’est donc probablement pas sans rapport avec l’accélération de son activité constaté par Moskitos.

Autre facteur d’accélération : le rachat le mois dernier par Salesforce de son concurrent MuleSoft – classé parmi les leaders du quadrant magique. « Cette opération a eu un énorme impact sur le marché en conduisant les entreprises à prendre conscience qu’elles allaient probablement avoir besoin, comme Salesforce, de faire évoluer leurs outils traditionnels d’EAI vers l’iPaaS pour aller plus vite dans l’intégration de leurs processus existants avec les applications natives cloud », souligne Bertrand Masson.

De fait, c’est tout le marché de l’iPaaS qui est globalement en train d’accélérer. Il devrait quadrupler à l’horizon 2021 à 4 milliards de dollars, annonce Bertrand Masson, citant le Gartner. « Toutes les entreprises de tous les secteurs sont potentiellement concernées, poursuit-il, car l’iPaaS permet de masquer la complexité des échanges des données entre applications. Or c’est les données qui seront demain le moteur de la croissance des entreprises. La simplification des échanges interapplicatifs va leur permettre d’améliorer leurs processus internes et de réinventer leur relation clients. »

Moskitos bénéficie vraisemblablement aussi du caractère innovant de son offre. « On est les premiers à fournir un iPaaS multicloud et on est les seuls à proposer une plateforme modulaire, qui permet aux clients de conserver leurs briques best of breed – notamment sur la partie exposition (gestion d’API) », assure Bertrand Masson. Gartner crédite également l’éditeur d’une excellente satisfaction clients (bien supérieure à la moyenne) et d’une capacité à séduire les directions métier des entreprises et les organisations de taille moyenne via ses fonctionnalités d’apprentissage automatique.

Dans ce contexte porteur, Moskitos prépare une levée de fonds de 2 M€ pour la fin du mois prochain auprès de capitaux risqueurs. Une manne qui devrait lui permettre de continuer à recruter pour soutenir son développement et continuer à innover. Passé en un an de 15 à 30 personnes, son effectif devrait rapidement monter à 50 personnes. Et son chiffre d’affaires devrait passer de 1,5 M€ en 2017 à 4,5 M€ en 2019.

Pour l’y aider, l’éditeur cherche à étoffer son réseau de distribution. Historiquement, Moskitos travaille avec des cabinets de conseil (Weave, Akatoa, Astrakhan Innovation Management…), qui jouent le rôle de prescripteurs, et quelques intégrateurs (Talan, Micropole, Agylis, Apgar Consulting, Nuageo…) qui accompagnent les clients dans la définition des plans d’architecture et la mise en œuvre de leurs flux inter-applications. Plus récemment, l’éditeur a noué des relations avec quelques-uns des plus grands intégrateurs à couverture mondiale (Sopra Steria, DXC, Accenture et CGI).

Moskitos revendique actuellement plus de 5.000 utilisateurs de son offre et cite parmi ses principales références : L’Oréal, Peugeot, Citroën, Coca-Cola, Valeo, Sanofi, Transdev, PMU, Petit Bateau, CAFPI, Ma Pharmacie Référence, Pharmavance, H3C…