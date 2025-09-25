Le groupe Mitem poursuit sa stratégie de build-up (croissance par acquisitions successives) avec l’acquisition de l’ESN francilienne Mandarine Solutions. Cette opération porte son chiffre d’affaires à 40 millions d’euros et renforce son positionnement sur les métiers de l’infrastructure, de la sécurité et de la production applicative.

Fondée en 2017 par Jérôme Gardin, Mandarine Solutions compte une soixantaine de collaborateurs et a réalisé 7 millions d’euros de chiffre d’affaires sur son dernier exercice. Historiquement positionnée sur la gestion applicative, l’entreprise a évolué au fil des années vers la gestion des infrastructures systèmes et réseaux, avec une expertise complémentaire en sécurité. Elle intervient principalement auprès de grands comptes issus de la banque, des médias, du luxe, de l’assurance et de l’industrie.

Ce rachat s’inscrit dans une stratégie de build-up, entamée en 2022 avec la création d’une holding financière, ayant vocation à constituer un groupe multi spécialiste agrégeant un ensemble d’ESN complémentaires, arrivées à maturité sur leur métier.

L’idée est de leur apporter à la fois des synergies pour continuer de se développer et une gestion mutualisée des fonctions support (RH, paie, administration) pour leur permettre de se concentrer exclusivement sur leurs clients, explique David Teman, président de Mitem France (photo).

À ce jour, le groupe fédère dix entités (Effixio, Convergence Consulting, Itheis, SmartTower, Feniix, ICC, Mitem AI et Mitem Portage, Mitem Consulting), couvrant un large spectre de métiers : conseil réglementaire, ERP (SAP), développement applicatif, modernisation de systèmes hérités (IBM Z/OS), gestion infrastructures, cybersécurité et télécoms. Le management historique de chaque société conserve une part de capital et reste aux commandes de son entité avec une large autonomie opérationnelle.

Cette phase de build-up, financé avec le soutien de ses partenaires bancaires, devrait s’achever d’ici à la fin de l’année, après une dernière acquisition, orientée intelligence de la donnée, qui doit porter le périmètre consolidé autour de 45 millions d’euros de chiffre d’affaires. Le groupe se concentrera alors sur la croissance organique via la recherche de synergies et de ventes croisées, avant éventuellement une phase de consolidation d’ici deux à trois ans.

Le groupe compte aujourd’hui près de 250 collaborateurs et intervient principalement en Île-de-France et en région PACA via ses entités Feniix et SmartTower.