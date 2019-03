Après avoir frôlé les 100 millions de chiffre d’affaires en 2017, Hardis Group franchit allègrement ce cap en 2018 et annonce pour l’année des revenus de 116,4 millions d’euros, en croissance de 17,5% sur un an. L’ESN dépasse ainsi l’objectif de 113 millions d’euros fixé début 2018.

Avec un chiffre d’affaires de 79,2 millions d’euros, les activités de services représentent 68 % de l’activité. Le conseil a connu une croissance de 23 %, gnérant 13,6 millions d’euros. Les services de développement applicatif et d’intégration ont quant à eux progressé de 15 % (45,8 millions d’euros contre 39,8 millions en 2017), avec une très forte croissance des activités autour de Salesforce. « La progression de notre business unit Advanced Solutions est de 142 %. Elle a réalisé un chiffre d’affaires de près de 7 millions, comme anticipé début 2018. Ses effectifs ont été multipliés par quatre en un an, pour atteindre 80 personnes », explique dans un communiqué Nicolas Odet, directeur général de la société. Enfin, les activités d’hébergement en cloud privé et public ont représenté 19,8 millions d’euros, soit une croissance de 12 %.

En croissance de 23%, l’édition de solutions logicielles pour la logistique (Reflex Solutions) a rapporté quant à elle 34,1 millions d’euros, dont 31% à l’international. En incluant les services d’hébergement dans le cloud cloud de Reflex, l’activité logistique représente 42,5 millions dans l’activité du groupe. Enfin, les ventes de licences et services autour de la plateforme de développement Adelia ont rapporté 2,3 millions d’euros.

Le résultat d’exploitation du groupe a progressé de 11,4 % pour atteindre 8,02 millions d’euros, contre 7,2 millions d’euros en 2017.

Les effectifs ont augmenté de 11,5%, passant en un an de 1.000 à 1.115 collaborateurs, une croissance moindre qu’en 2017. « Cette croissance plus modérée du nombre de collaborateurs s’explique par le fait que nous nous concentrons sur la rétention, la formation et la qualité de vie au travail de nos collaborateurs ainsi que sur la délivrance de services à plus forte valeur ajoutée », affirme Nicolas Odet. L’ESN s’enorgueillit d’avoir obtenu la certification Great Place to Work.

Pour l’exercice en cours, Hardis Group table sur un chiffre d’affaires de 129 millions d’euros, en croissance de 10 %, et sur un bénéfice d’exploitation compris entre 7 et 8 %. Le groupe prévoit par ailleurs une hausse annuelle moyenne de 12,4% de son chiffre d’affaires au cours des trois prochaines années.

L’ESN a mis en place un nouveau plan stratégique 2019-2021, baptisé HG X.0, axé sur les données (intelligence artificielle, machine learning, objets connectés, etc.), le cloud (applications, plateformes et infrastructures) et l’automatisation (robots, drones…). Elle annonce par ailleurs son ambition de devenir le premier pure-player européen en matière de transformation du commerce et de logistique avec le développement et l’intégration de logiciels couvrant l’ensemble des étapes du cycle de vie d’une vente. Pour cette activité, la société souhaite renforcer sa présence dans les pays où elle est déjà active (Pays-Bas, Espagne et Suisse) et envisage de nouvelles implantations, notamment en Europe Centrale. « Nos nouveaux investisseurs, CM-CIC Investissement et Bpifrance, nous apporteront un réel soutien stratégique et financier pour ce type d’opérations », précise Nicolas Odet.