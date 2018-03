Le cap symbolique des 500 millions d’euros de chiffre d’affaires a été franchi par Devoteam en 2017, une étape que l’ESN doit notamment aux excellents résultats du quatrième trimestre. Au cours de la période, le chiffre d’affaires a grimpé de 22,4%, dont 14,6% en organique, à 158,7 millions d’euros. La croissance est essentiellement soutenue par la France et les SMAC (social, mobilité, analytique et cloud). Sur l’ensemble de l’année, la société enregistre un chiffre d’affaires de 540,1 millions d’euros, en croissance de 12,7%, dont 9,6% de croissance organique. L’ESN, qui souhaite se positionner en tant que « pure player » de la transformation digitale capitalise notamment sur ses partenariats avec ServiceNow (excellence opérationnelle), Google (solutions collaboratives) et Red Hat (cloud et DevOps en open source).

En forte progression, la marge d’exploitation s’établit à 54,0 millions d’euros, soit 10% du chiffre d’affaires, contre 45,3 millions d’euros et 9,5% du chiffre d’affaires en 2016. Elle est tirée par la croissance de la France, périmètre le plus rentable, et la hausse des marges au Danemark et en Allemagne.

Après déduction de 10,2 millions d’euros de charges exceptionnelles (charges de rémunération en actions, amortissement des actifs incorporels des sociétés acquises, coûts de restructurations concernant l’Allemagne, l’Espagne et la France, écarts d’acquisitions et autres coûts exceptionnels), le résultat opérationnel s’élève à 43,9 millions d’euros. En hausse de 26,4%, le résultat net part du groupe atteint 25,0 millions d’euros, soit 3,15 euros dilué par action.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette du groupe était de 47,5 millions d’euros, en recul de 12,0 millions d’euros. L’effectif atteignait à cette date 5.195 collaborateurs, pour un taux d’utilisation de 85,5% hors activités cédées.

Sur l’exercice 2018, le groupe se fixe pour objectifs un chiffre d’affaires de 615 millions d’euros, dont 4,4% issus des acquisitions de 2017, et une croissance organique de plus de 10%, supérieure à la fourchette prévue dans le plan Scale! 2020. La marge d’exploitation devrait quant à elle se situer aux environs de 10,5% du chiffre d’affaires.

La société prévoit de verser un dividende de 90 centimes par action au titre de l’exercice 2017, en croissance de 50% par rapport au dividende précédent.