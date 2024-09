Zoom et Mitel ont annoncé un partenariat stratégique pour développer une offre hybride associant les capacités de la plateforme collaborative Zoom Workplace, de l’assistant Zoom AI et des plateformes de communication de Mitel.

Géant canadien des communications unifiées, revendiquant plus de 70 millions d’utilisateurs dans le monde, Mitel a racheté en 2023 l’activité Unify d’Atos. La société avait précédemment cédé en 2021 son activité communications unifiées sous forme de services (UCaaS) à RingCentral pour 650 millions de dollars.

Le partenariat fera de Zoom l’offre UCaaS exclusive au sein du portefeuille « UC » de Mitel. Les deux acteurs promettent « une expérience entièrement intégrée et riche en fonctionnalités, sans add-ons ni plug-ins, incluant l’intégration des communications unifiées et des applications mobiles, l’intégration au niveau des équipements hardwares, et des fonctionnalités avancées comme la présence bidirectionnelle, la possibilité de passer facilement d’un appel audio à un appel vidéo, ou encore l’administration centralisée des utilisateurs ».

L’accord permet également aux équipes commerciales de Mitel et Zoom de faire de la vente croisée et offrira aux partenaires mondiaux l’opportunité d’enrichir leur portefeuille.

« Alors que les organisations continuent de donner la priorité aux déploiements de communications unifiées hybrides, il est essentiel que les utilisateurs puissent avoir accès à des solutions de collaboration fiables, fluides et axées sur l’IA », commente dans un communiqué Eric Yuan, le PDG de Zoom. « Ensemble, Zoom et Mitel sont désormais en mesure de s’adresser au plus large segment du marché actuel des communications d’entreprise ».

« Une communication et une collaboration efficaces sont un élément vital des organisations modernes, mais elles deviennent transformatrices lorsqu’elles sont adaptées aux objectifs d’entreprise propres à chaque client », ajoute le PDG de Mitel Tarun Loomba. « La flexibilité et le choix sont au cœur de chaque solution Mitel et le partenariat avec Zoom renforce notre capacité à tenir cette promesse pour nos clients à travers le monde. »