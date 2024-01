Le spécialiste de la sécurisation des messageries Mimecast annonce l’acquisition d’Elevate Security, fournisseur d’une plateforme en mode SaaS de gestion des risques humains. Basée à San Francisco, la société a été fondée par Robert Fly et Masha Sedova, deux anciens dirigeants de Salesforce et a levé 18 millions de dollars depuis sa création en 2017. Les conditions financières de l’accord n’ont pas été divulguées.

La plateforme d’Elevate Security agrège à partir de différentes sources des données sur le comportement et l’environnement humain puis s’appuie sur un algorithme d’évaluation des risques pour présenter sous forme de tableaux de bord les comportements potentiellement dangereux. En intégrant ces technologies à ses offres, Mimecast entend apporter une visibilité plus approfondie sur de tels comportements humains et les risques associés.

« Les collaborateurs ont toujours représenté la plus grande vulnérabilité d’une organisation mais peuvent également constituer la plus forte ligne de défense s’ils disposent d’outils et d’une formation adéquats », commente dans un communiqué David Raissipour, Chief Technology and Product Officer chez Mimecast. «Il s’agit ici de notre objectif avec cette acquisition mais également de notre cœur de métier : gérer les risques en comprenant le comportement humain dans un environnement complexe et en agissant en conséquence. »

Mimecast, qui revendique plus de 40 000 clients dans le monde, continue d’étendre son implantation en Europe. En septembre dernier, la société a nommé Sébastien Weber comme vice-président France pour diriger ses nouvelles opérations sur le marché français et construire son canal de distribution.