Nutanix étend son programme partenaires Elevate aux fournisseurs de services managés et cloud. « Alors que la demande de services gérés et cloud augmente, les fournisseurs de services sont particulièrement bien placés pour accompagner la croissance, les initiatives d’optimisation et les besoins de transformation numérique d’une organisation », commente dans un communiqué Christian Alvarez, SVP Worldwide Channels chez Nutanix. « Grâce au programme Nutanix Elevate Service Provider, nous récompensons l’engagement de nos partenaires à proposer des offres de services cloud IT de grande valeur et les aidons à maximiser leur rentabilité et à augmenter leur potentiel de croissance de revenus grâce à des offres premium. »

Le nouveau programme Nutanix Elevate Service Provider comprend deux niveaux : Authorized Service Provider et Professional Service Provider. Le niveau Authorized Service Providers s’adresse aux nouveaux partenaires ainsi qu’aux partenaires couvrant le marché des PME. Le niveau Professional Service Provider propose des services différenciés aux entreprises.

Les partenaires qui rejoignent le programme Elevate Service Provider pourront profiter de tous les avantages du programme Elevate y compris une formation, une certification, les licences logicielles Not For Resale (NFR) et Nutanix XLAB (qui peuvent être utilisées sur les sites des clients, dans les propres environnements des fournisseurs de services ou sur des clusters Nutanix s’exécutant dans un environnement de cloud public AWS, la prise en charge de Microsoft Azure étant en cours de développement), ainsi que l’assistance à l’activation au travers d’une une offre promotionnelle Service Provider Starter Pack. L’accès au programme ne requiert aucun niveau d’engagement minimum​ et n’impose pas l’achat de produits obligatoires.

Les partenaires Professional Service Provider bénéficieront quant à eux du support étendu de Nutanix, notamment du support marketing, des fonds de développement de marché, des outils de vente, des incitations financières spécifiques et de remises basées sur des objectifs. Ils pourront par ailleurs accéder à des informations personnalisées sur le portail partenaires.