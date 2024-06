Microsoft va supprimer près de 1.500 postes au sein de son activité Azure, selon le media Business Insider. Les personnes concernées travaillent au sein des équipes Azure for Operators et Mission Engineering de la division Strategic Missions and Technologies (SMT) de Microsoft, dirigée par Jason Zander, l’ancien vice-président exécutif de Microsoft Azure.

Les employé·e·s oeuvrant sur Azure Operator Nexus rejoindront l’équipe de produits Azure Edge and Platform de Cloud + AI, selon les informations obtenues par Business Insider.

La division SMT est spécialisée dans l’informatique quantique, l’espace et autres projets technologiques de pointe pour le gouvernement américain. Microsoft investit désormais davantage dans l’intelligence artificielle (AI).

La chaîne américaine CNBC rapporte que Microsoft va également effectuer des licenciements dans son département de réalité mixte, celui à l’origine des casques HoloLens notamment. Le fournisseur vend toujours l’appareil HoloLens 2 et s’est engagé dans le programme Integrated Visual Augmentation System (IVAS) du ministère américain de la défense. Il y a cependant peu de chances qu’il continue à développer la gamme à l’avenir.

Un porte-parole de la firme de Redmond déclare que « les ajustements organisationnels et de main-d’œuvre sont nécessaires et réguliers dans le cadre de la gestion de notre entreprise. Nous continuerons à donner la priorité et à investir dans des domaines de croissance stratégiques pour notre avenir et pour soutenir nos clients et nos partenaires. »

Au 30 juin dernier, Microsoft recensait près de 221.000 employé·e·s dans le monde pour 400.000 partenaires environ.