En ouverture du MWC 19 qui se déroule à Barcelone, Microsoft a annoncé HoloLens 2, une nouvelle version de son « ordinateur holographique autonome » offrant de nouveaux services intégrés de réalité mixte, des applications clé en main pour les entreprises, et de nouveaux usages s’appuyant sur le cloud, une évolution que l’éditeur de Redmon qualifie de « 3D computing ».

Fruit d’une écoute de ses clients, Microsoft a conçu un appareil qu’il qualifie de « plus immersif, plus confortable, et prêt à l’emploi ».

Grâce à un champ de vision plus que doublé, HoloLens 2 accueille un nouveau système d’affichage qui améliore l’expérience immersive. La manipulation des hologrammes qui se veut plus intuitive est simplifiée et passe désormais par les mêmes gestes servant à interagir avec des objets dans le monde réel. Les lunettes sont par ailleurs équipées de capteurs de suivi oculaire, eye-tracking, destinés à rendre l’interaction avec les hologrammes plus naturelle et à permettre l’authentification de l’utilisateur grâce à la reconnaissance d’iris, via Windows Hello, afin de permettre à plusieurs personnes de partager l’appareil.

Pour mieux s’adapter aux morphologies et aux utilisateurs portant des lunettes, HoloLens2 possède un centre de gravité plus équilibré et un nouveau mécanisme permettant d’enfiler l’appareil sans le réajuster. L’utilisation d’un matériau léger en fibre de carbone offre par ailleurs un meilleur confort. Une autre nouveauté intéressante est la visière mobile. Il suffit de relever celle-ci pour sortir de la réalité mixte et se pencher sur d’autres tâches.

Côté logiciels, HoloLens est dotée des applications de réalité mixte de Microsoft, comme Dynamics 365 Remote Assist, Dynamics 365 Layout auxquelles s’ajoute désormais Dynamics 365 Guides. Un réseau de partenaires spécialisés dans la réalité mixte complète le catalogue de solutions professionnelles. Enfin, un nouveau Microsoft HoloLens Customization Program permet d’adapter HoloLens 2 à différents environnements de travail, depuis les chantiers de construction et les salles d’opération « jusqu’à la station spatiale internationale », tient à préciser la firme de Redmond.

Hololens 2 est disponible en précommande en France dès aujourd’hui sur https://www.microsoft.com/fr-fr/hololens/buy au prix de 3.500 dollars. Une offre comprenant HoloLens 2 et l’application Dynamics 365 Remote Assist sera également proposée pour 125 dollars/mois.