Collaborant depuis un certain temps avec la communauté OpenChain pour développer la prochaine version de la technologie de développement des projets open source basée sur la Blockchain, Microsoft annonce son ralliement au projet en tant que membre Platinum et membre du conseil d’administration.

« Notre objectif est de collaborer encore plus étroitement avec la communauté OpenChain afin de créer les normes qui apporteront une confiance encore plus grande à l’écosystème open source et qui conviendront à tous, des développeurs individuels aux plus grandes entreprises », explique sur le blog de l’éditeur consacré à l’open source, David Rudin, conseiller juridique adjoint de Microsoft.

La firme de Redmond suit ainsi les traces de la plateforme collaborative GitHub, acquise l’année dernière pour 7,5 milliards de dollars, ainsi que celles d’Uber, Google et Facebook, qui ont rejoint OpenChain en décembre dernier. Des grandes entreprises comme Adobe, ARM, Cisco, Hitachi et Qualcomm participent également au projet.

L’objectif principal d’OpenChain est d’éviter d’éventuels litiges en permettant aux entreprises de s’assurer que les logiciels open source qu’elles utilisent sont conformes aux règles qui en régissent l’utilisation. OpenChain fournit en effet les spécifications ainsi que les processus, les règles et la formation nécessaires pour gérer la conformité des licences open source.