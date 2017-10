Inventée en 2009, la blockchain n’a pas intéressé grand monde avant 2014, année des premières preuves de concept expérimentées dans le secteur de la banque puis dans l’assurance. Mais la prise de conscience que tous les secteurs d’activité sont potentiellement concernés par cette innovation est très récente. « Ce n’est véritablement que depuis cette année que l’on commence à compter parmi nos clients des entreprises issues de secteurs tels que l’énergie, la santé, l’agro-alimentaire ou les transports », expose Clément Jeanneau, l’un des six co-fondateurs de Blockchain Partner, une société de conseil spécialisée dans les technologies blockchain (ou chaîne de blocs en bon français).

Blockchain Partner est né de la fusion en mai dernier de deux startups complémentaires, l’une, Blochchain France, fondée durant l’été 2015 et spécialisée dans la formation et le conseil autour des technologies blockchain, et l’autre, le Labo Blockchain, créée elle aussi en 2015 et spécialisée dans le développement d’applications blockchain. La nouvelle entité se positionne comme le leader français de l’accompagnement des entreprises sur les technologies blockchain avec une équipe de 14 personnes (dont 11 salariés) et un chiffre d’affaires prévisionnel de 1,3 millions d’euros cette année.

L’activité de Blockchain Partner profite évidemment de cet engouement tout neuf pour la blockchain. La société accumule les preuves de concept pour le compte de grands groupes – elle en a une quinzaine à son actif depuis le début de l’année – et revendique déjà plusieurs projets mis en production ou en passe de l’être, notamment pour la Banque de France. Les projets se multiplient, notamment autour des problématiques de traçabilité pour lesquelles le caractère incorruptible et transparent du registre blockchain s’avère particulièrement approprié.

Autre activité qui a pris de l’ampleur ces derniers mois au sein de l’entreprise : le pôle juridique. « Il est arrivé que l’on construise des applications parfaitement fonctionnelles pour le compte de clients mais que leur mise en production s’avère impossible pour des raisons juridiques, explique Clément Jeanneau. La principale difficulté est que le registre de la blockchain n’a pas encore force probatoire ». C’est donc pour éviter cet écueil et intégrer la réflexion sur la réglementation dès la conception des projets que la société a décidé de créer son pôle juridique intégré. Celui-ci compte actuellement une personne à temps plein qui travaille en partenariat avec d’autres experts de la question.

Pour autant, bien que prometteur, le marché reste à ses balbutiements. Les mises en productions sont encore rares compte tenu de la longueur des cycles de décision des grandes entreprises, admet Clément Jeanneau. Du coup, une bonne partie de l’activité de l’entreprise reste tournée vers la formation et l’organisation d’ateliers d’idéation. Ces ateliers consistent à mettre à contribution les salariés d’un client pour identifier les applications blockchain qui seraient les plus pertinentes pour son activité. Une fois passées au tamis technique, business et juridique des experts de Blockchain Partner, ces idées d’applications sont prêtes à passer en phase de preuve de concept.

« Ce triptyque formation/idéation, développement technique et compliance est unique en France », plaide Clément Jeanneau, qui mise sur ce package différenciant pour asseoir sa primauté sur le marché français du conseil et du développement applicatif autour des technologies blockchain.