Microsoft va imposer quelques restrictions à l’utilisation d’Azure. Le Cloud de l’éditeur doit en effet faire face à un raz de marée d’utilisateurs. « Nous avons constaté une augmentation de 775% de nos services cloud dans les régions qui ont imposé des gestes barrières ou des confinements sur place », indique Microsoft sur un poste publié samedi sur le blog Azure. L’utilisation de Teams a fortement augmenté atteignant 44 millions d’utilisateurs, générant plus de 900 millions de minutes de réunion par jour en une seule semaine. L’usage de Virtual Desktop a quant à lui été multiplié par trois.

Les régions impactées sont Europe du Nord, Europe de l’Ouest, Royaume-Uni Sud, France Centrale, Asie de l’Est, Inde du Sud et Brésil du Sud ou des problèmes d’allocations des ressources ont été rencontrés. Il n’y a toutefois pas eu d‘interruption de service

« Notre priorité absolue reste le soutien aux organisations essentielles de santé et de sécurité et la garantie que les travailleurs à distance restent opérationnels grâce aux fonctionnalités de base de Team », assure la firme de Redmond, qui annonce que des capacités importantes vont être rajoutées « dans les semaines à venir ». Elles seront allouées en priorité aux services de secours, de santé et de gestion d’urgence, aux infrastructures gouvernementales essentielles, ainsi qu’aux applications de travail collaboratives.

Des limites ont par ailleurs été imposées aux offres gratuites afin de prioriser les ressources aux clients existants. Des limites ont également été apportées à certaines ressources pour les nouveaux abonnements. « Il s’agit de limites de quota « souples » et les clients peuvent faire des demandes d’assistance pour augmenter ces limites. Si les demandes ne peuvent être satisfaites immédiatement, nous recommandons aux clients d’utiliser des régions alternatives (parmi nos 54 régions actives) qui peuvent avoir une augmentation de la demande moins importante », indique Microsoft.

« En ces temps de grands bouleversements sociétaux, nous sommes résolus dans notre engagement à aider tout le monde à traverser cette épreuve », promet l’éditeur.