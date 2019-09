Microsoft va acquérir Movere, un spécialiste de la migration dans le cloud annonce sur le blog de l’entreprise le directeur d’Azure Management, Jeremy Winter. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Créée en 2008 en tant que société de conseil, Movere s’est tourné vers la collecte de données et développé une plateforme de planification et d’optimisation des migrations. Grâce à des robots, cette dernière analyse jusqu’à 1.000 serveurs et périphériques par heure dont elle collecte les informations clés. Celles-ci sont ensuite transférées sur un tableau de bord dynamique et personnalisable permettant aux administrateurs systèmes d’avoir une visibilité et un contrôle sur leur environnement.

Mover, est un partenaire fidèle de Microsoft. « Depuis le début, l’équipe de Microsoft a été parmi nos plus fervents défenseurs et a rassemblé un grand nombre de nos clients et partenaires », écrit sur le blog de Movere sa CEO, Kristin Ireland. Cela n’a pas empêché la société de Bellvue (Etat de Washington) de développer une plateforme pour la migration vers AWS. Personne n’évoque le sort de ce partenariat. Il a toutefois peu de chance qu’il soit conservé. « Nous nous engageons à fournir à nos clients une expérience complète de la migration des applications et de l’infrastructure existantes vers Azure, notamment des outils, processus et programmes adaptés », indique sur le blog de Microsoft, Jermey Winter. « Dans le cadre de cet investissement continu, nous sommes ravis d’accueillir le leadership, le talent, la technologie et la profonde expertise que Movere a mis à profit pour permettre aux clients d’accéder au nuage au cours des 11 dernières années. »

La technologie de Movere complétera l’outil de migration Azure Migrate, ainsi que les solutions tierces intégrées.