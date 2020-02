En ajoutant 7.000 personnes à ses effectifs en six mois, Microsoft a pour la première fois de son histoire (commencée en 1975) dépassé le cap des 151.000 salariés. Sur son site, le géant du logiciel indique qu’il employait au 31 décembre 2019 151.163 personnes, dont 89.417 aux Etats-Unis. L’Etat de Washington, où se trouve Redmond qui abrite le siège de la société, compte à lui seul 53.973 employés. Une grande partie des salariés sont des ingénieurs (41,2%). Viennent ensuite les commerciaux et les équipes marketing (33,2%), puis LinkedIn et ses près de 16.300 salariés.

Parmi les 13 hauts-dirigeants à la tête des grandes entités technologiques et commerciales, on trouve le Français Jean-Philippe Courtois. Ce vétéran, qui a fait toute sa carrière chez l’éditeur (où il est entré en 1984 en qualité d’ingénieur commercial), a été patron de Microsoft France dans les années 90. En tant que vice-président exécutif Global Sales, Marketing & Operations, il a en charge depuis Paris les ventes, le marketing et les services des 122 filiales dans le monde, pilotant la planification stratégique, dirigeant les opérations mondiales et développant les initiatives de croissance dans les marchés développés et émergents.

En dehors du siège et de ses quelque 122 filiales, la société compte quatre centres opérationnels : Dublin (licences, fabrication, opérations et logistique), Humacao à Porto-Rico (fabrication), Reno dans le Nevada (licences et opérations) et Singapour (opérations et logistique). On notera que ces villes et pays sont « tax friendly » et ne perçoivent souvent pas de taxe professionnelle.

Avec ses 151.000 salariés, Microsoft dépasse en termes d’emplois Google (114.000 personnes), Apple (137.000 personnes) et Facebook (45.000 personnes), mais est écrasé par Amazon et ses 798.000 salariés.