Microsoft suit les traces d’Amazon qui a promis la semaine dernière l’ouverture d’une région cloud à Milan. La firme de Redmond vient en effet de faire la même annonce, précisant qu’elle allait investir pour cela 1,5 milliard de dollars sur cinq ans. Il s’agit pour elle d’une première en Italie. Cette initiative s’inscrit dans son plan « Ambizione Italia # DigitalRestart », qui s’appuie sur son programme « Ambizione Italia » lancé en 2018, donc bien avant la pandémie de Covid-19.

Il s’agit notamment de fournir aux PME italiennes un accès aux plateformes et programmes d’intelligence artificielle (IA). Un programme qui prend tout son sens alors que le tissu économique transalpin est particulièrement touché par la pandémie. « Ce plan aidera ceux qui travaillent à travers le pays à soutenir et à reconstruire des entreprises, à explorer de nouvelles opportunités entrepreneuriales et à résoudre certains des défis les plus difficiles du pays, tout en répondant à des besoins critiques en matière de sécurité et de conformité », indique dans un communiqué Jean-Philippe Courtois, vice-président exécutif et président de Microsoft Global sales, marketing and operations. « Nous voyons là un énorme potentiel pour accélérer l’innovation au sein de l’écosystème national grâce aux services cloud, à l’IA et aux compétences numériques. »

La nouvelle région du cloud a le potentiel de générer plus de 10000 opportunités liées à l’emploi et environ 9 milliards de dollars en impact commercial direct et indirect – y compris la construction et les opérations du centre de données et les opportunités d’écosystème commercial et technologique – d’ici la fin de 2024 rapporte CRN, qui relaie les propos de l’École polytechnique de Milan et de Microsoft Italie.

« Nous devons orienter le pays vers la transformation numérique et technologique en relevant trois défis : la numérisation, l’innovation et le développement éthique et durable », affirme de son côté Paola Pisano, ministre italienne de l’innovation technologique et de la numérisation, dans un communiqué adressé à nos confrères. « L’intelligence artificielle présente une opportunité réelle et tangible de révolutionner notre pays, et nous avons le devoir d’investir et de jouer un rôle de premier plan dans son développement, afin de ne pas prendre de retard. »

Microsoft s’engage également à lancer une Sustainability Alliance que Giuseppe Conte, le Premier ministre italien, considère « de la plus haute importance » pour son projet de Green New Deal, qui consiste à mettre l’environnement au centre de tous les investissements publics. L’éditeur annonce en outre l’extension de son partenariat technologique avec la poste italienne afin de l’aider à accélérer sa transformation numérique.

La région cloud milanaise s’ajoutera aux 60 régions dont dispose le numéro deux mondial du cloud public, lequel a par ailleurs annoncé la semaine dernière son intention d’ouvrir une région en Nouvelle-Zélande et une autre en Pologne.