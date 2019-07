Microsoft va investir 1 milliard de dollars dans OpenAI dans le cadre d’un partenariat pluriannuel visant à développer sur Azure des technologies de calcul intensif s’appuyant sur l’intelligence artificielle.

Fondée en 2015 en tant qu’association à but non lucratif avec un financement d’un milliard de dollars provenant d’investisseurs tels que Sam Altman (Y Combinator), son CEO actuel, Peter Thiel et le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, OpenAI a créé en mars dernier une entité liée à but lucratif destinée à recevoir des investissements extérieurs. OpenAI, qui se consacre au développement de l’intelligence artificielle, s’est également concentrée sur les implications sociales et sur la sécurité de la technologie.

Les fonds injectés par la firme de Redmond vont servir à développer « une intelligence artificielle générale ». Une IAG (AGI en anglais) est considéré comme le Saint Graal du domaine et permettrait à un système informatique de maîtriser un sujet aussi bien ou même mieux que les êtres humains les plus intelligents qui soient et maîtriser plus de domaines qu’un seul individu.

« La création d’AGI constituera le développement technologique le plus important de l’histoire de l’humanité, avec le potentiel de modeler la trajectoire de l’humanité », a déclaré Sam Altman dans un communiqué. « Notre mission est de nous assurer que la technologie AGI profite à toute l’humanité. Nous travaillons avec Microsoft pour créer la base de super-informatique sur laquelle nous allons construire l’AGI. Nous pensons qu’il est crucial que celle-ci soit déployée en toute sécurité et que ses avantages économiques soient largement distribués. Nous sommes ravis de voir à quel point Microsoft partage cette vision. » « L’intelligence artificielle est l’une des technologies les plus transformatrices de notre époque et peut potentiellement contribuer à résoudre bon nombre des défis les plus pressants de notre monde », a assuré de son côté le CEO de Microsoft, Satya Nadella. « En associant la technologie de pointe d’OpenAI aux nouvelles technologies de calcul intensif Azure AI, notre ambition est de démocratiser l’IA – tout en gardant toujours la sécurité de l’IA à l’avant-plan – afin que tout le monde puisse en bénéficier. » Les deux entreprises indiquent qu’elle souhaitent que l’intelligence générale artificielle collabore avec les individus afin de contribuer à résoudre des problèmes multidisciplinaires actuellement insolubles, y compris des défis mondiaux tels que le changement climatique, les soins de santé plus personnalisés et l’éducation.



Dans le cadre de l’accord, OpenAI va transférer un grand nombre – voire la totalité – de ses services sur Azure. Microsoft sera par ailleurs le partenaire privilégié de l’organisation à but non lucratif californienne pour la commercialisation de nouvelles technologies d’IA.

Les deux partenaires ont refusé de répondre aux questions de Reuters concernant le partage des revenus et des technologies. Ils n’ont pas davantage voulu préciser si l’investissement de Microsoft serait réalisé en numéraire ou sous la forme de crédits pour l’utilisation d’Azure. Selon des documents déposés auprès de l’US Internal Revenue Service (l’agence gouvernementale qui collecte l’impôt et diverses taxes), Open AI a dépensé en 2017 7,9 millions de dollars pour le cloud, soit environ un quart de ses dépenses fonctionnelles de l’année.